Statt Weihnachtsurlaub droht Flughafen-Frust! An diesen Tagen ist das Risiko besonders groß.

Ob zum Familie nbesuch, in den Schnee oder in die Sonne – viele Menschen steigen rund um Weihnachten ins Flugzeug. Doch ausgerechnet in dieser Zeit müssen Reisen de besonders häufig mit Verspätungen und Flugausfällen rechnen.

Eine RTL exklusiv vorliegende Auswertung des Fluggasthelfer-Portals AirHelp zeigt, an welchen Tagen, Flughäfen und bei welchen Reisezielen die Gefahr besonders groß ist. Wer über die Feiertage verreisen möchte, sollte sich seinen Abflugtag gut aussuchen. Denn ausgerechnet nach Weihnachten steigt das Risiko für Flugprobleme. Das zeigt eine Untersuchung von AirHelp, für die das Unternehmen Flugverspätungen und -ausfälle von Deutschland zu europäischen Reisezielen zwischen dem 22. und 28.

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Dezember der Jahre 2024 und 2025 analysiert. In der Spitze sind 2024 sogar 62,3 Prozent der Passagiere von Verspätungen oder Ausfällen betroffen. Immerhin: Insgesamt sinkt die Quote der betroffenen Reisenden im Untersuchungszeitraum von 29,6 Prozent im Jahr 2024 auf 26,1 Prozent im Jahr 2025. Auch die Wahl des Flughafens kann einen Unterschied machen.