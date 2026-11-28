Die üblichen Ladekabel reichen nicht von der Steckdose bis zum Nachttisch? Bei Action gibt es ein 3 Meter langes USB-C-Kabel mit 60 Watt für 2,49...

Die üblichen Ladekabel reichen nicht von der Steckdose bis zum Nachttisch? Bei Action gibt es ein 3 Meter langes USB-C-Kabel mit 60 Watt für 2,49 Euro.

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Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Manchmal sind es die kleinen Dinge: Meine Nachttischlampe hat einen USB-C-Anschluss, aber die Steckdose ist zu weit weg, und die üblichen 1,8-Meter-Kabel reichen nicht.deutlich länger als die meisten Standardkabel. Laut Hersteller lädt es schnell , überträgt Daten und ist mit Handy, Tablet und Laptop kompatibel. Der Silikonmantel soll das Kabel flexibel und angenehm in der Hand machen, aber trotzdem robust genug für den Alltag.