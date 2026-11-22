Die Fanfavoriten aus der DTM und die gesamte Welt des ADAC Motorsport: Auch in diesem Jahr wird der ADAC spektakuläre Motorsport-Highlights auf der Essen Motor Show ausstellen.

Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen.

Die Fanfavoriten aus der DTM und die gesamte Welt des ADAC Motorsport: Auf der Essen Motor Show vom 28. November bis 6. Dezember 2026 präsentiert der ADAC sein umfangreiches Motorsportprogramm.

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ADAC Mitglieder profitieren im Vorverkauf von einem exklusiven Rabatt auf die Tageskarte. Am ADAC Stand in Halle 3 steht der Porsche 911 GT3 R von Thomas Preining und Manthey im Mittelpunkt. Mit dem bei den Fans als „Grello“ bekannten Rennwagen gewann der Österreicher in diesem Jahr nach 2023 seinen zweiten DTM Titel. Am Samstag, 5.

Dezember, können Fans den DTM Champion persönlich treffen: Um 12 Uhr kommt Thomas Preining für eine Autogrammstunde an den ADAC Stand. Neben dem Meister-Auto sind vier weitere DTM Renner ausgestellt: der Lamborghini Temerario GT3 von DTM Champion 2024 Mirko Bortolotti , der Mercedes-AMG GT3 von DTM Vizemeister Maro Engel , der McLaren 720S GT3 Evo von Ben Dörr und der BMW M4 GT3 Evo des zweimaligen DTM Champions Marco Wittmann .

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Anschaulich wird in Essen die Road to DTM, die den Weg aus den Nachwuchsserien des ADAC bis in die DTM zeigt. Vom Kart geht es über den BMW M2 Racing von Champion Michael Schrey und den Porsche Cayman GT4 der W&S-Piloten Denny Berndt/Lachlan Robinson bis zum Lamborghini, mit dem Felix Hirsiger und Finn Zulauf vom Liqui Moly Team Engstler Motorsport das ADAC GT Masters gewonnen haben. Ein besonderer Blickfang ist der HWA EVO.

Der Fanliebling war in diesem Jahr beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring am Start und ist nun am ADAC Stand in Essen zu sehen. Rallye-Fans erwarten zudem der Škoda Fabia von DRM-Gesamtsieger Marijan Griebel, ein Opel Mokka GSE und ein historischer Opel Manta. Wer selbst einmal hinters Steuer möchte, kann an den RaceRoom-Simulatoren kostenlos auf die virtuelle Rennstrecke gehen. Am DTM Reifenwechselmodul können Besucher ihr Geschick beim Boxenstopp testen, während der ADAC Überschlagsimulator die Kräfte bei einem Überschlag erlebbar macht.

ADAC Mitglieder können sich in der Mitglieder-Lounge bei einem kostenlosen Kaffee eine Pause vom Messetrubel gönnen. Viele schüttelten den Kopf, sei es aus Fassungslosigkeit, Bewunderung oder Ablehnung, als ein schwer angeschlagener Jorge Martin in Sepang und Losail ans Gas ging. Martins Botschaft ist angekommen. Die Essen Motor Show ist vom 28.

November bis 6. Dezember werktags von 10 bis 18 Uhr, an den Wochenenden bereits ab 9 Uhr geöffnet. Am Preview Day am 27. November öffnet die Messe ebenfalls um 9 Uhr.

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Im Online-Vorverkauf erhalten ADAC Mitglieder über die Vorteilswelt einen exklusiven Rabatt auf die Tageskarte. Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-PostfachDie aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.