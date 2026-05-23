ADAC erhöht Jahresbeiträge erstmals seit sechs Jahren

Der ADAC hat die Jahresbeiträge für seine Mitglieder erhöht. Die Erhöhung betrifft alle Mitgliedschaften und soll ab dem 1. Januar 2027 in Kraft treten. Der ADAC begründet die Erhöhung mit steigenden Lebenshaltungskosten und einem Verlust von 17 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2025.

Der ADAC hat die Jahresbeiträge für seine Mitglieder zum ersten Mal seit sechs Jahren erhöht. Ab dem 1. Januar 2027 sollen die Beiträge je nach Mitgliedschaft um zwischen 10 Euro und 35 Euro steigen.

Der teuerste Tarif, der Premium-Tarif, wird sogar um 55 Euro (von 239 auf 294 Euro) steigen. Das Geschäftsjahr 2025 endete mit einem Verlust von 17 Millionen Euro, der auf die gestiegenen Lebenshaltungskosten zurückzuführen ist. Seit der letzten Erhöhung 2020 sind die Lebenshaltungskosten um 24,4 Prozent gestiegen. Der Automobilclub betont, dass trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen die Qualität und Leistungsfähigkeit der Leistungen nicht beeinträchtigt werden.

Im vergangenen Jahr verzeichnete der ADAC 490.000 neue Mitglieder, die nun von den erweiterten Leistungen profitieren sollen. So werden Leistungen angemessen erweitert und Leistungsgrenzen, wie zum Beispiel beim Abschleppen, erweitert. Der ADAC-Präsident Christian Reinicke betont, dass es keine Abstriche an Leistungsfähigkeit und Qualität geben soll. Im vergangenen Jahr wurde in Deutschland durchschnittlich alle 9 Sekunden die Hilfe des ADAC beansprucht, insgesamt über 3,7 Millionen Mal. Auch für 2026 geht man von einer hohen Nachfrage aus





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