Mit elf Siegen in Folge stellte der 15-jährige Robin Siegert in der Moto4 Northern Cup Saison 2026 einen neuen Rekord auf und ließ sich noch vor dem Finale zum Champion krönen.

102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia.

«Ich würde sagen ‚Unstoppable learning‘, denn ich konnte an jedem Rennwochenende immer mehr dazulernen, das Team und mein Motorrad immer mehr verstehen und es hat nie aufgehört oder stagniert. Es gab immer Herausforderungen, die man überwinden und aus denen man lernen musste.

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»«Das beste Rennwochenende war das fünfte Rennwochenende auf dem Sachsenring zur MotoGP, denn da war ich vom ersten Moment an extrem schnell, habe mich mit dem Motorrad sehr gut gefühlt und damit war mein Selbstbewusstsein am höchsten in der ganzen Saison. »«Ja, ich hatte elf Siege hintereinander. Ich bin extrem stolz auf uns, dass wir das als Team ab dem zweiten Rennwochenende so durchgezogen haben.

Es heißt immer man darf nie zufrieden sein, aber ich denke, diese Saison haben wir mit einem riesen Erfolg abgehakt, daher bin ich wirklich sehr zufrieden. »Gab es einen Moment, in dem du unter dem Helm einen Lachkrampf hattest oder einen Schrei der Erleichterung losgelassen hast?

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«Das war in Brünn, im zweiten Rennen. Es war ein anderes Rennen als die anderen. Ich konnte nicht vorbeifahren oder durchfahren, sondern war in einer Gruppe und habe mich am Ende dort durchgesetzt. Nach der Ziellinie habe ich wirklich laut in den Helm geschrien und dachte, ok, ich kann es auch auf diese Weise.

»«Ich habe sehr viel gelernt. Gerade nach dem ersten Rennen in Assen, das eher schwierig war, musste ich mich wieder runterfahren, den ganzen Stress abbauen und nochmal neu anfangen. Das so aufzubauen war eigentlich der größte Schlüssel, der mir über die Saison geholfen hat. Und dann Taktiken; im Qualifying, im Training, im Rennen konnte ich es sehr verfeinern.

Dabei haben wir sehr viel gelernt, zusammen mit dem Team viele Erfahrungen gesammelt. »102 Punkte Rückstand, eine weitere Operation und starke Gegner: Marc Marquez drehte die MotoGP-WM 2026. Sein zehnter Titel krönte eine enorme Aufholjagd – und ist eine bittere Niederlage für Aprilia.

«Als Erstes ist es immer sehr gut angesehen, wenn du gut organisiert bist. Du solltest immer vorbereitet sein und das macht extrem viel aus. Die Saison gewinnt man eigentlich im Winter mit der Vorbereitung. Das ist die wichtigste Zeit, sich mit allem auseinanderzusetzen.

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»«Für mich geht es nächstes Jahr weiter im Red Bull MotoGP Rookies Cup. Da werde ich mit der KTM fahren und mehr auf internationaler Bühne antreten, worauf ich mich sehr freue. Ich fahre auch noch eine zweite Serie, nämlich den Moto4 European Cup, wieder auf der Honda. Darauf freue ich mich auch schon sehr und hoffe, dass ich da in den Hauptrennen gute Ergebnisse einfahren kann.

Hoffentlich gelingt mir das auch im Red Bull MotoGP Rookies Cup. Das erste Jahr ist immer ein Lernjahr, aber ich denke es ist gut möglich. Von dort will ich alles Schritt für Schritt aufbauen. Mein Wunsch ist es, dann noch weiterzukommen, hoffentlich in die Moto3 Weltmeisterschaft oder dann Richtung Superbike-WM.

Ich freue mich sehr darauf, diese Reise weiter anzutreten. »Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-PostfachDie aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.