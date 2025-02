ADAC-Präsident fordert Preisvergleich für E-Auto-Ladestationen

Christian Reinicke, Präsident des Automobilclubs ADAC, fordert transparente Preisinformationen an öffentlichen Ladestationen für Elektroautos. Er sieht die Politik in der Pflicht, die Ladepreise für Verbraucher zu senken und ein klares, planbares Umfeld für die E-Mobilität zu schaffen.

Der Präsident des Automobilclubs ADAC , Christian Reinicke, plädiert für transparente Preisinformationen an öffentlichen Elektroauto- Ladestationen . Laut Reinicke fehlt es an Vergleichbarkeit der Preise, ähnlich wie beim Tanken. Er fordert, dass der Strompreis an der Ladesäule deutlich erkennbar sein sollte, damit E-Autofahrer spontan an günstigsten Standorten laden können.

Der ADAC-Chef bemängelt außerdem die hohen Ladepreise und sieht die Politik in der Pflicht, den Verbraucherpreis für Ladestrom zu senken.Als Lösung präsentiert Reinicke eine sogenannte Markttransparenzstelle, vergleichbar mit der für Spritpreise, die beim Bundeskartellamt angesiedelt ist. Über eine solche Plattform, etwa per App, könnten Verbraucher die Ladepreise jederzeit miteinander vergleichen. Dies würde laut Reinicke zu einem Wettbewerb unter den Anbietern und letztendlich zu günstigeren Preisen führen.Im Blick auf den Ausbau des Ladenetzes fordert Reinicke schnellere Fortschritte. Während der Ausbau an Autobahnen gut sei, gebe es in Mehrfamilienhäusern große Probleme. Reinicke berichtet von Angeboten, bei denen Wohnungsbesitzer monatlich 50 bis 75 Euro an die Stadtwerke zahlen sollen, nur um die Möglichkeit zu haben, zu laden. Die Strompreise sind dabei noch nicht eingerechnet. „Nur aus Klimaschutzgründen werden sich Verbraucher kein E-Auto kaufen, zumal dann nicht, wenn sowohl der Anschaffungspreis als auch der Betrieb im Zweifel teuer ist“, so Reinicke. In Deutschland ist die Nachfrage nach E-Autos im vergangenen Jahr eingebrochen, was insbesondere auf die abrupte Einstellung der staatlichen Kaufprämie Ende 2023 zurückgeführt wird. Reinicke kritisiert die plötzliche Kündigung der Prämie als „schweren Fehler“ und fordert von der Politik mehr Verlässlichkeit und Planungssicherheit in Bezug auf die Förderung der E-Mobilität





