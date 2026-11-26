Höhere Energiepreise, steigende Personalkosten: Viele Skigebiete haben ihre Preise erhöht. Gleichzeitig bleiben die Unterschiede zwischen Bayern, Österreich und der Schweiz erheblich. Wo ist Skifahren heute noch bezahlbar?

Skifahren wird auch diesen Winter wieder teurer. Nach einer Auswertung des ADAC von 29 internationalen Skigebieten sind die Skipasspreise gegenüber dem Vorjahr im Schnitt um 5,7 Prozent gestiegen.

Je nach Skigebiet reichen die Erhöhungen von 1,8 bis knapp 20 Prozent. Dennoch bleiben bayerische Skigebiete im internationalen Vergleich eine vergleichsweise günstige Option für Wintersportlerinnen und -Sportler. Gut 50 Euro kostet ein Tagesticket für Erwachsene in sechs der acht untersuchten deutschen Skigebiete.

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Am teuersten sind Tagestickets auf der Zugspitze mit 78 Euro, neun Euro mehrAuch Familien fahren in Balderschwang besonders preiswert – 129 Euro kostet dort das Tagesticket für eine Familie mit zwei Erwachsenen, einem 14-jährigen und einem zehnjährigen Kind . Ebenfalls günstig sind für Familien Spitzingsee und Lenggries-Brauneck . Im größten deutschen Skigebiet Oberstdorf-Kleinwalsertal kostet ein Skitag für eine vierköpfige Familie 208 Euro. Sehr deutlich sind die Unterschiede im internationalen Vergleich bei Drei-Tages-Skipässen.