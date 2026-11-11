ADAC: Spritpreise sinken - Benzin und Diesel werden günstiger

Die Tankkosten fallen deutlich. Laut ADAC sinken die Preise für Super E10 und Diesel dank fallender Rohölpreise und des Tankrabatts.

Die seit Monaten anhaltende Preistreiberei an den deutschen Zapfsäulen hat ein Ende gefunden. Seit Tagen fällt der Ölpreis weltweit, und diese Entwicklung spüren Autofahrer nun direkt im Geldbeutel. Der Automobilclub ADAC meldet eine deutliche Entspannung am Markt. Ein Liter Super E10 kostete zuletzt im bundesweiten Durchschnitt nur noch 1,991 Euro. Für Diesel lag der Preis bei 2,236 Euro pro Liter.

Preise fallen seit November deutlich

Seit dem 1. November ist Benzin damit um 8,1 Cent pro Liter günstiger geworden. Diese Entwicklung bedeutet konkret mehr Geld in der Tasche für jeden, der sein Fahrzeug betankt. Für eine typische Tankfüllung von 50 Litern heißt das: 4,05 Euro mehr im Portemonnaie übrig. Die Ersparnis ist zwar moderat, aber sie markiert einen klaren Trend nach unten. Diesel wurde um 4,6 Cent pro Liter günstiger. Bei einer Tankung von 50 Litern macht das immerhin 2,30 Euro Ersparnis heraus.

Also read Spritpreise sinken - E10 im Tagesschnitt unter 2 Euro

Rohölpreis Brent sinkt auf 92 Dollar

Der Krieg mit dem Iran hatte die Energieversorgung weltweit knapp gemacht. Öl und Gas wurden dadurch deutlich teurer. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg zeitweise auf 117 Dollar. Ein Barrel entspricht dabei fast 159 Liter. Seit Anfang November geht es nun abwärts. Gestern notierte Brent nur noch bei rund 92 Dollar. Dieser Rückgang ist ein wichtiger Indikator für die kommenden Kraftstoffpreise an der Pumpe.

Ein ADAC-Sprecher erklärt die Hintergründe dieser Entwicklung. Der aktuelle Rückgang des Rohölpreises dürfte größtenteils auf die Midterm-Wahlen in den USA zurückzuführen sein. Der Markt bleibt jedoch äußerst volatil. Das grundsätzlich niedrigere Preisniveau beim Rohöl sollte jedoch weitere Preisnachlässe ermöglichen. Die Unsicherheit durch politische Ereignisse hat sich also gelockert.

Advertisement

Energie noch teuer trotz Rabatt

Damit ist die Energie immer noch deutlich teurer als vor dem Iran-Krieg. Kraftstoffe verteuerten sich im Oktober um 28,9 Prozent zum Vorjahresmonat. Heizöl sogar um 84,5 Prozent. Diese Zahlen zeigen, dass die Schockwellen der geopolitischen Lage noch lange nachwirken. Dennoch gibt es Entlastung durch staatliche Maßnahmen. Seit 1. Oktober gilt bis Jahresende wieder der Tankrabatt. Die Subvention senkt die Spritpreise um bis zu 17 Cent pro Liter.

Dieser Rabatt war bereits im Mai und Juni im Einsatz. Er drückt die Gesamtinflation in Deutschland auf 2,8 Prozent. Ohne diese Maßnahme wäre die Teuerungsrate deutlich höher ausgefallen. Die Regierung nutzt das Instrument, um die Kaufkraft der Bürger zu schützen. Die Kombination aus fallenden Weltmarktpreisen und staatlichem Rabatt sorgt für die aktuelle Entspannung.

Ing-Volkswirt sieht weiteren Nachlass

Noch nicht abgeschlossen ist die Entwicklung bei allen Kraftstoffsorten. Vor allem bei Diesel sind die Preise laut ADAC weiterhin zu hoch. Der Automobilclub erklärte auf BILD-Anfrage, dass hier noch Raum für Preissenkungen besteht. Das Problem ist der sogenannte Rakete-Feder-Effekt. Preise steigen schnell wie eine Rakete, fallen aber langsam wie eine Feder.

Das Problem ist auch Deutschlands Abhängigkeit von Importen. Im Winter treibt zudem die Nachfrage nach Heizöl die Preise. Doch es gibt Hoffnung. ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski sagt zu BILD, dass die Benzinpreise jetzt noch etwas nachgeben sollten. Und das ziemlich schnell. Die Prognose deutet auf eine weitere Stabilisierung hin. Autofahrer können sich auf stabile bis fallende Kurse einstellen.