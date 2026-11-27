Fortuna Düsselldorfs Co-Trainer Adam Bodzek tritt am Samstag wieder in Würzburg an. Der Blick zurück auf den conflixreichen DFB-Pokal 2014 und die aktuelle Rolle als Trainerassistent.

Adam Bodzek muss mehr als zwölf Jahre warten, um an jenem Ort zurückzukehren, an dem seine aktive Karriere im Fußballdrama endete. Der 41-jährige Assistent von Fortuna Düsseldorf tritt am Samstag um 14 Uhr in der 3. Liga gegen den FSV Würzburger Kickers an. Das Spiel im MagentaSport-Arena-Stadion verbindet für ihn zwei极端 unterschiedliche Kapitel seiner Laufbahn.

Das historische Pokal-Drama von 2014

Bodzecks letztes Spiel als Profispieler ereignete sich im August 2014 im DFB-Pokal. Damals spielte der Viertligist Würzburg gegen Fortuna Düsseldorf aus der 2. Liga. Die Partie endete mit einer 2:3-Niederlage für die Gäste aus Düsseldorf. Ein Ereignis, das bis heute in Erinnerung geblieben ist. Schon in der Nacht vor dem Spiel kam es in der Stadt Würzburg zu Ausschreitungen zwischen Fans von Fortuna Düsseldorf und Anhängern von 1. FC Nürnberg.

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Während des Spiels selbst schwelte die Stimmung nach der Halbzeitpause weiter. Der Fortuna-Spieler Charli Benschop wurde mit der roten Karte vom Platz gestellt. Spatr musste Benschop 5000 Euro Strafe an seinen Verein bezahlen. In der Nachspielzeit der Verlängerung sah auch Adam Bodzek die Gelb-Rote Karte. Er flog vom Platz und musste daraufhin die Kabine aufsuchen.

Die Situation eskalierte im Stadion weiter. Die Würzburger Fans zeigten sich extrem aggressiv. Adam Bodzek musste sich durch die aufgebrachte Menge auf dem Weg zur Umkleide kämpfen. Dabei wehrte er sich gegen Übergriffe, indem er eine leere Plastikflasche warf. Die Atmosphäre in dem engen Stadion war zu diesem Zeitpunkt außerordentlich hitzig und gefährlich.

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Neue Rolle als ruhiger Co-Trainer

Heute kehrt Bodzek nicht als Spieler, sondern als Co-Trainer an diesen Ort zurück. Sein Verhältnis zum Spielort und zur Fanschaft hat sich durch die Distanz der Jahre gewandelt. Der ehemalige Abwehrspieler steht nun auf der Trainerbank. Für ihn ist die Reunion Teil des Fußballgeschäfts.

Jens Langeneke, der Cheftrainer von Fortuna Düsseldorf, schätzt die Eigenschaften seines Assistenten. Langeneke (49) merkt an, dass Bodzek auf der Bank ruhiger wirkt als früher auf dem Feld. Der Co-Trainer sei zwar immer noch emotional beteiligt, aber kontrollierter. Dies sei eine positive Entwicklung für die aktuelle Trainerstab-Konstellation.

Die Wettervorhersage für Unterfranken zu Spielbeginn deutet auf Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt hin. Langeneke scherzt darüber, dass er keine Bedenken gegen die kühle Hitze habe. Der Fokus liegt nun auf der sportlichen Auseinandersetzung in der dritten Liga, nicht auf alten Konflikten.

Der Weg zurück an die Seitenlinie

Die Entwicklung von Adam Bodzek zum Trainerassistenten verlief nicht linear. Nach dem Abstieg von Fortuna Düsseldorf wurde er zunächst als U17-Trainer entlassen. Diese Phase war für den 41-Jährigen ein Einschnitt. Doch die Zeiten änderten sich schnell. Der neue Cheftrainer holte ihn umgehend als Assistent zurück in die erste Mannschaft.

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Sein letztes Spiel als Aktiver absolvierte Bodzek im April 2024. Damals trat er noch für die U23 an. Das Spiel gegen Gladbach II endete mit einer 0:3-Niederlage. Dabei erhielt er erneut eine rote Karte, diesmal unter der Ägide von Jens Langeneke. Dieses Ereignis markierte das definitive Ende seiner Zeit als Profispieler.

Langeneke betont die Natur seines Assistenten. Bodzek sei ansonsten ein angenehmer und höflicher Zeitgenosse. Doch im Fußball sei die emotionale Komponente unverzichtbar. Diese Leidenschaft, die ihn früher vom Platz warf, treibt ihn nun als Trainer an. Man könne diese Eigenschaft nicht einfach ablegen, und das sei auch gut so für den Verein.