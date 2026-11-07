Adam Driver erklärt Grund für Absage an Girls-Revival und Kylo-Ren-Film

Adam Driver begründet in einem Podcast seine Entscheidung gegen eine Rückkehr in Girls und den Tod von Kylo Ren. Hintergrund sind Konflikte mit Lena Dunham und kreative Hürden in Star Wars.

Adam Driver erklärte in einem Interview bei The Rich Eisen Show detailliert, warum eine Fortsetzung der Serie Girls nicht zustande kommt und die Figur Ben Solo aus der Star-Wars-Reihe endgültig starb. Der Schauspieler gab an, dass das Team zwar intensiv daran gearbeitet habe, eine Wiederauferstehung oder einen Spin-off zu entwickeln, die Pläne jedoch an einem unüberwindbaren narrativen Problem scheiterten. Driver betonte, dass man versuchte, noch eine Geschichte zu erzählen, jedoch von den Verantwortlichen eine klare Absage erhielt.

Kreative Hürden bei Ben Solo

Driver verwies dabei auf seine Rolle als Ben Solo bzw. Kylo Ren, der in dem Film Der Aufstieg Skywalkers seinen Tod fand. Lange Zeit hatten sich die Produzenten und Autoren mit der Idee eines Films beschäftigt, der sich ausschließlich auf die Figur Kylo Ren konzentrierte. Der damalige Arbeitstitel für dieses Projekt lautete The Hunt for Ben Solo. Es soll sogar ein Drehbuch existiert haben, das als wirklich gut und vielversprechend eingestuft wurde.

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Letztlich scheiterte das Vorhaben jedoch an der grundlegenden Frage, wie man die Figur Ben Solo nach ihrem Ableben wieder ins Leben zurückholen kann. Driver erklärte, dass niemand eine glaubwürdige Lösung für dieses Problem gefunden habe. Da keine plausible narrative Brücke gefunden werden konnte, wurde das Projekt schlussendlich aufgegeben und die Geschichte für diese Figur als abgeschlossen betrachtet.

Streit mit Lena Dunham

Zusätzlich zu den kreativen challenges bei Star Wars spielen auch persönliche Differenzen in seiner früheren Serie Girls eine Rolle. Als Lena Dunham Mitte Oktober ankündigte, Girls für fünf neue Folgen wiederzubeleben, wurde Driver nicht in diesem Zusammenhang erwähnt. Bei einem Pressetermin zu seinem neuen Film wurde er am Samstag direkt gefragt, ob er an der Neuauflage beteiligt sein werde.

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Seine Antwort war eindeutig und kurz: Nein. Dies geschah im Kontext der Kontroversen, die Dunham im Frühjahr mit der Veröffentlichung ihrer Memoiren Famesick auslöste. In dem Buch warf sie Driver vor, während der Dreharbeiten zu Girls teils verbal aggressiv, herablassend und körperlich einschüchternd gewesen zu sein. Diese Vorwürfe sorgten für große Schlagzeilen und prägten die öffentliche Wahrnehmung ihrer gemeinsamen Vergangenheit.

Karriere und Oscar-Nominierungen

Trotz dieser Konflikte blickt Adam Driver auf eine hochangesehene Karriere zurück. Er erhielt für seine Rolle in BlacKkKlansman sowie für Marriage Story jeweils eine Oscar-Nominierung. Sein Durchbruch im Fernsehen gelang ihm jedoch als Adam Sackler in Girls, wo er den Freund der Protagonistin Hannah Horvath über sechs Staffeln hinweg verkörperte. Diese Rolle definierte einen großen Teil seiner öffentlichen Identität.

Driver beschrieb in seinem aktuellen Podcast-Beitrag, dass die Entscheidung, nicht zurückzukehren, auch durch die belastende Atmosphäre beeinflusst wurde. Dunham hatte in ihren Memoiren zwar auch eine beschützende und liebevolle Seite von Driver anerkannt, die vorwurfsvollen Töne standen jedoch im Vordergrund. Diese Kombination aus kreativer Sackgasse in Star Wars und persönlichen Unstimmigkeiten in der Vergangenheit führte zu der finalen Entscheidung, die Türen für diese Kapitel seiner Karriere zu schließen.