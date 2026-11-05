Adam Driver schließt Star Wars Rückkehr als Kylo Ren aus

Adam Driver beendet die Hoffnung auf Kylo Ren: Disney lehnte Drehbuch ab. Der Schauspieler bestätigt, dass die Figur tot ist. Kein weiterer Film.

Adam Driver hat die Hoffnung auf eine Rückkehr in seine ikonische Rolle als Kylo Ren endgültig begraben. Der Schauspieler bestätigte in einer aktuellen Sendung, dass eine Fortsetzung der Sequel-Trilogie nicht mehr stattfinden wird. Damit ist ein lang gehegter Wunsch vieler Fans unerfüllt geblieben, da Driver den Status der Figur als endgültig abgeschlossen betrachtet.

Abschluss der Sequel-Trilogie und Rolle als Kylo Ren

Die Rolle des Ben Solo alias Kylo Ren prägte Adam Drivers Karriere maßgeblich. Seit dem Jahr 2015, als "Das Erwachen der Macht" veröffentlicht wurde, gehört der Charakter zur erfolgreichsten Sci-Fi-Saga der Filmgeschichte. Driver verkörperte den Krieger der Ersten Ordnung in drei Hauptfilmen der neuen Trilogie. Seine Darstellung gilt bis heute als eine der markantesten der jüngeren Popkultur. Nun stellt er klar, dass die Geschichte dieses spezifischen Charakters definitiv ihr Ende gefunden hat. Es gibt keine Pläne für ein Comeback.

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Ablehnung des Drehbuchs durch Bob Iger und Alan Bergman

Die Ursache für das Ende der Kylo-Ren-Story liegt in einer kreativen Differenz mit der Geschäftsleitung von Disney. Driver arbeitete gemeinsam mit dem Regisseur Steven Soderbergh, Scott Burns und Rebecca Blunt an einem Skript mit dem Arbeitstitel "The Hunt for Ben Solo". Das Konzept sah vor, sich ausschließlich auf die Figur des Ben Solo zu konzentrieren. Die Drehbuchautoren präsentierten die Idee zunächst dem Lucasfilm Studio. Dort stieß das Projekt auf Begeisterung und Verständnis für den narrativen Ansatz.

Allerdings scheiterte das Vorhaben an der oberen Führungsebene des Mutterkonzerns. Bob Iger und Alan Bergman, die damaligen Studioschefs, lehnten das Drehbuch kategorisch ab. Ihre Begründung war strikt: Ben Solo starb am Ende von Episode neun. Diese narrative Entscheidung sollte nicht zurückgenommen werden. Driver erklärte, dass die Studioskessel sich nicht vorstellen konnten, wie die Figur überleben sollte, ohne die Integrität des zuvor gezeigten Bogen zu zerstören. Mit dieser Ablehnung war das Projekt endgültig beendet.

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Reaktion von Adam Driver auf den Rich Eisen Show Auftritt

In der kürzlich ausgestrahlten Folge der "The Rich Eisen Show" gab Adam Driver direkte Einblicke in diese Ereignisse. Er bezeichnete die Situation als klar abgegrenzt. Als der Moderator ihn fragte, ob er nochmals als Kylo Ren agieren würde, falls andere das Projekt aufgreifen könnten, warnt Driver vor falschen Hoffnungen. Er sprach deutlich davon, dass es mit diesem Charakter nun wirklich vorbei sei. Die siebenjährige Pause nach den letzten Filmen hat aus seiner Sicht keine offenen Fragen mehr hinterlassen, die durch eine weitere Produktion geklärt werden müssten.

Driver betonte zudem die intensive Arbeit am Skript als positive Erfahrung. Trotz der Absage lobte er die Qualität des erstellten Materials. Er bezeichnete die Zusammenarbeit als fantastisch und cool. Dennoch gab er zu verstehen, dass seine Bereitschaft für weitere Engagements in diesem universum erschöpft ist. Die klare Kante, die er nun zieht, dient auch dem Schutz der ursprünglichen Trilogie vor einer Auflösung durch weitere Spin-offs.

Publikumsreaktionen und Bannerflug über Disney Studios

Die Nachricht vom Scheitern des "The Hunt for Ben Solo"-Projekts löste starke Emotionen bei der Fangemeinde aus. Einige Sci-Fi-Fans reagierten mit ungewöhnlichen Protestaktionen, um ihre Unterstützung für das eingestellte Projekt zu zeigen. Eine Gruppe von Liebhabern der Gattung finanzierte ein Flugzeug, das ein Banner über die Walt Disney Studios in Burbank, Kalifornien, ziehen ließ. Die Aufschrift lautete "Save The Hunt for Ben Solo".

Adam Driver zeigte sich beeindruckt von dieser Leidenschaft. Er nannte die Reaktionen der Fans leidenschaftlich und unglaublich. Solche Aktionen unterstreichen die tiefe emotionale Bindung, die das Publikum zu den Figuren der "Star Wars"-Galaxis aufbaut. Doch diese Welle der Unterstützung konnte die Entscheidung der Verantwortlichen umkehren. Die narrative Linie blieb bestehen. Damit schließt sich der Kreis für die Episode des Ben Solo, die seit den späten 2010er Jahren andauerte. Es bleibt abzuwarten, ob andere Charaktere des erweiterten Universums ähnliche Ableger erleben werden.