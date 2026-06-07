Adam Foundation spendet 750 000 US‑Dollar für FIFA Global Citizen Education Fund - Meilenstein vor WM‑Finale in Rio

Die britische Adam Foundation hat beim Global Citizen Live‑Event in Rio de Janeiro eine Spende von 750 000 US‑Dollar an den FIFA Global Citizen Education Fund angekündigt. Der Beitrag bringt den Fonds auf über 50 Millionen US‑Dollar und markiert den halben Weg zum Ziel von 100 Millionen, um weltweit Schulen zu bauen, Lehrkräfte zu schulen und digitale Lernangebote zu fördern.

Die Adam Foundation, eine im Vereinigten Königreich registrierte Wohltätigkeitsorganisation, die sich der Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts, der Bürgerbeteiligung und der Entwicklung von Führungskräften verschrieben hat, hat im Rahmen des Global Citizen Live‑Events in Rio de Janeiro eine Spende in Höhe von 750.000 US‑Dollar an den FIFA Global Citizen Education Fund zugesagt.

Die Ankündigung erfolgte am 6. Juni 2026, kurz vor den Hauptauftritten von Lauryn Hill und Wyclef Jean und unmittelbar vor dem Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026. Durch die neue Mittelzufuhr hat der Bildungsfonds die Marke von 50 Millionen US‑Dollar überschritten und rückt damit seinem Ziel, innerhalb weniger Jahre insgesamt 100 Millionen US‑Dollar zu sammeln, deutlich näher.

Ziel des Fonds, der aus der Partnerschaft zwischen FIFA und Global Citizen hervorgegangen ist, ist es, weltweit Schulen zu bauen und zu modernisieren, Lehrkräfte zu qualifizieren, Stipendien zu vergeben und digitale Lernangebote in benachteiligten Regionen zu etablieren. Der Beitrag der Adam Foundation markiert damit den halben Weg zum ambitionierten Finanzierungsziel und eröffnet einen neuen Abschnitt in der globalen Bildungskampagne.

Der Vorstandsvorsitzende Safwan Adam betonte in seiner Rede die persönliche Bedeutung dieser Initiative: Bereits im Alter von 16 Jahren reiste er nach Brasilien, um in den Favelas Englisch zu unterrichten. Die Erfahrung, Kinder zu treffen, die zwischen Müllhalden und Armut lebten, prägte sein Verständnis von Ungleichheit und der Kraft von Bildung nachhaltig.

"Diese Erinnerung an Brasilien bleibt ein zentraler Anker meines Engagements", erklärte Adam, während er den Kreis seiner eigenen Geschichte von der ersten Begegnung mit benachteiligten Jugendlichen bis zur heutigen Spende schloss. Er betonte außerdem, dass die Adam Foundation nicht allein als Geldgeber, sondern als aktiver Partner agiere, um Investitionen zurück nach Großbritannien zu lenken und dort junge Menschen mit den gleichen Chancen wie ihre Altersgenossen weltweit zu unterstützen.

Durch die Avicenna Foundation, die zukünftige britische Führungskräfte fördert, sowie das Community Exchange Hub, das lokale Gemeinschaften vernetzt, habe die Adam Foundation bereits ein Netzwerk aufgebaut, das nun durch die globale Partnerschaft mit FIFA und Global Citizen erweitert werden soll. Michael Sheldrick, Mitbegründer und Chief Policy, Impact and Government Affairs Officer von Global Citizen, würdigte das Engagement der Adam Foundation als entscheidenden Baustein, um Bildung als Schlüssel zur sozialen Mobilität weltweit zu etablieren.

Er betonte, dass die Mittel nicht nur Schulen in Brasilien, sondern auch in Großbritannien und anderen Ländern zugutekommen und damit ein breites Spektrum an Kindern und Jugendlichen erreichen werden.

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit, um nachhaltige Veränderungen zu bewirken und jungen Menschen die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie benötigen, um ihr volles Potenzial zu entfalten", so Sheldrick. Die Ankündigung unterstreicht den wachsenden Trend, dass philanthropische Organisationen, nationale NGOs und internationale Sportverbände gemeinsam an der Schnittstelle von Bildung, sozialer Gerechtigkeit und globaler Zusammenarbeit arbeiten, um langfristige Verbesserungen für kommende Generationen zu schaffen





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