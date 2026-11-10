Adam Hlozek kehrt zum Training bei Bayer Leverkusen zurück

Bayer Leverkusen: Adam Hlozek ist nach Stoffwechselproblemen im Mannschaftstraining. Trainer Carles Martinez begrüßt das Talent zurück. Details zu seiner Integration.

Adam Hlozek hat sein Training bei Bayer Leverkusen nach seiner Abwesenheit wieder aufgenommen. Nach der überstandenen Stoffwechselerkrankung arbeitete er zunächst individuell und soll nun schrittweise ins Mannschaftstraining integriert werden.

Wiederkehr im Mannschaftstraining

Am Dienstagvormittag war das Supertalent das erste Mal mit dabei. Von seiner langen Pause war nichts zu sehen. Adam Hlozek kam um 11 Uhr bei strahlendem Sonnenschein auf den Platz und schnappte sich direkt einen Ball. Er machte ein paar Tricks, und schon da war klar, dass er sein feines Ballgefühl nicht verloren hat.

Also read bittere Pleite gegen ungeliebten Nachbarn Bayer Leverkusen

Nach der ersten Passübung holte Trainer Carles Martinez (42) ihn zu sich. Der Trainer begrüßte ihn im Kreis der Mannschaft. Er nahm den Mittelfeldspieler in den Arm. Carles Martinez klopfte ihm immer wieder auf die Brust. Er sagte, es sei sehr wichtig, dass Adam Hlozek wieder da ist. Jetzt gehe alles Schritt für Schritt.

Trainer Carles Martinez setzt auf Geduld

Damit ist Adam Hlozek endgültig bei Bayer Leverkusen angekommen. Bei kleinen Aufwärmspielchen darf das Top-Talent schon wieder mitmachen. Bei der zweiten Übung im Rondo, einem Kreisspiel, blieb Adam Hlozek selbst auf engstem Raum ballsicher.

Advertisement

Weder am Ball noch körperlich war zu sehen, dass er drei Monate fehlte. Adam Hlozek wirkte fit, konzentriert und war voll da. Von der langen Pause war bei Adam Hlozek weder am Ball noch körperlich etwas zu sehen. Das Top-Talent wirkte fit, konzentriert und war voll da.

Leistungsüberprüfung mit verletzte Kollegen

Nach drei Übungen und rund 30 Minuten war Schluss im Mannschaftstraining. Für Adam Hlozek ging es stattdessen gemeinsam mit den verletzten Moussa Diaby (27), Nathan Tella (27) und Guéla Doué (24) weiter. Er brachte seine Mitspieler erstmals zum Staunen.

Bei einer Torschuss-Übung traf Adam Hlozek aus rund 15 Metern sehenswert mit dem linken Außenrist. Es ist sein schwacher Fuß. Moussa Diaby, Nathan Tella und Guéla Doué feierten ihn mit begeisterten Rufen.

Durchsetzungsvermögen zeigt Fokus

Auffällig war, dass Adam Hlozek den Platz gar nicht verlassen wollte. Als alle anderen schon weg waren, spielten er und Guéla Doué sich weiter Bälle zu. Sie lieferten sich kleine Zweikampf-Duelle.

Advertisement

Um 12.26 Uhr verließen die beiden als Letzte den Rasen. Dies unterstreicht die hohe Motivation von Adam Hlozek für die Rückkehr in den Profikader von Bayer Leverkusen.