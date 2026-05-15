Finland-Nationalspieler Adam Markhiev wird am Sonntag maglia Einshalt für seinen finnischen Nationalspieler und MittelfeldstrategeAdam Markhiev (24) wird am Sonntag abgestellt und muss seine erste Zweitliga-Saison vorzeitig beenden. Markhiev hatte sich im letzten Heimspiel gegen Schalke 04 einen Nasenbeinbruch zugezogen und wurde anschließend operiert. In den 24 Spielen, in denen Markhiev mindestens eine Halbzeit auf dem Platz stand, erzielte der FCN elf Siege, acht Remis und kassierte nur fünf Niederlagen. Umgekehrt aber, in den insgesamt neun Partien, die vor Markhievs Wechsel stattfanden, in denen er weniger als eine Stunde gespielt hatte, gesperrt oder verletzt war, gab's für Nürnberg insgesamt nur einen Sieg und ein Unentschieden. Trainer Miroslav Klose betont die Bedeutung seines zweikampfstarken Rechtsfußes: "Adam hat eine richtig gute Runde gespielt und auch in den letzten Spielen gezeigt, dass er unser Herzstück ist."

Der finnische Nationalspieler und Mittelfeldstratege Adam Markhiev (24) wird am Sonntag abgestellt und muss seine erste Zweitliga -Saison vorzeitig beenden. Markhiev hatte sich im letzten Heimspiel gegen Schalke 04 einen Nasenbeinbruch zugezogen und wurde anschließend operiert.

In den 24 Spielen, in denen Markhiev mindestens eine Halbzeit auf dem Platz stand, erzielte der FCN elf Siege, acht Remis und kassierte nur fünf Niederlagen. Umgekehrt aber, in den insgesamt neun Partien, die vor Markhievs Wechsel stattfanden, in denen er weniger als eine Halbzeit spielte, gesperrt oder verletzt war, gab's für Nürnberg insgesamt nur einen Sieg und ein Unentschieden.

Trainer Miroslav Klose betont die Bedeutung seines zweikampfstarken Rechtsfußes: "Adam hat eine richtig gute Runde gespielt und auch in den letzten Spielen gezeigt, dass er unser Herzstück ist.





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Adam Markhiev FCN Nürnberg Zweitliga Operation

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