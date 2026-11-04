Adam Markhiev: Nürnberg-Profi ohne ernsthafte Verletzung nach Schreckmoment

Adam Markhiev bleibt nach dem 3:1 gegen St. Pauli ohne ernsthafte Verletzung. Der Mittelfeldspieler soll ab Donnerstag wieder normal trainieren.

Adam Markhiev vom Club aus Nürnberg hat beim 3:1-Erfolg gegen den FC St. Pauli in der 2. Bundesliga einen Schreckmoment überstanden. Der 24-jährige finnische Nationalspieler musste nach rund 20 Minuten behandelt werden, nachdem ein Problem in der hinteren Oberschenkelmuskulatur aufgetreten war. Trotz der Beschwerden spielte er die komplette Spielzeit durch.

Markhiev gilt als einer der wichtigsten Profis im Team von Trainer Miroslav Klose (48). Dass er im Duell mit St. Pauli früh angeschlagen wirkte, war deshalb ein Moment, den das Trainerteam genau beobachten musste. Eine Ausfallmeldung kam am Ende des Spiels jedoch nicht.

Also read Nach Verletzung im Ruhestand: Polizei sucht neues Zuhause für Diensthund Chico

Schreckmoment im Spiel gegen St. Pauli

Die Verletzung trat im Spiel gegen St. Pauli rund 20 Minuten nach Anpfiff auf und betraf die hintere Oberschenkelmuskulatur des Mittelfeld-Strategen. Solche Probleme im Oberschenkel gelten im Profifußball als typische Belastungsreaktionen, die ein Spieler nicht immer sofort einordnen kann.

Markhiev hielt trotzdem durch und blieb bis zum Abpfiff auf dem Platz. Gerade bei einem Spieler, der in der 2. Bundesliga die meisten Zweikämpfe unter allen Profis gewinnt, war dieser Einsatz für den Verein von besonderer Bedeutung.

Advertisement

Untersuchung und Einschätzung von Trainer Klose

Nach den medizinischen Untersuchungen steht fest, dass Adam Markhiev keine ernsthafte Verletzung erlitten hat. Diese Einschätzung bildete die Grundlage dafür, dass der Nationalspieler beim öffentlichen Training am Mittwoch zunächst geschont wurde.

Trainer Miroslav Klose äußerte sich erleichtert über den Befund. Er sagte sinngemäß, dass es Gott sei Dank nichts dabei herausgekommen sei. Damit bestätigte der Coach, dass die Sorge um seinen Mittelfeldspieler vor allem vorsorglicher Natur war.

Die Schonung unter der Woche diente nach Angaben aus dem Umfeld des Vereins dazu, dem Spieler ausreichend Zeit zur Erholung zu geben. Ein Einsatz am Wochenende war durch die Untersuchungen nicht ausgeschlossen, aber auch nicht vorgesehen, bevor das Training wieder aufgenommen wird.

Training ab Donnerstag und Ausfälle im Kader

Ab Donnerstag sollen Adam Markhiev und die übrigen Spieler wieder ganz normal trainieren. Diese Wiederaufnahme markiert den nächsten konkreten Schritt im Vorbereitungsplan des Teams nach dem Sieg gegen St. Pauli.

Advertisement

Neben Markhiev fehlten beim öffentlichen Training weitere Profis, darunter Andrea Ceresoli (23), Styopa Mkrtchyan (23), Ioannis Masouras (30), Marko Soldic (17), Can Moustfa (21), Sigurd Haugen (29), Marc Konrwachs (17) und Mikayil Faye (22). Sie alle kamen am Montag bei einem internen Spiel gegen die U23 zum Einsatz und mussten deshalb ebenfalls eine Pause einlegen.

Für die Mannschaft von Trainer Miroslav Klose bedeutet die Rückkehr zum regulären Training, dass Markhiev und die übrigen Spieler wieder gemeinsam im Kader arbeiten können. Entscheidend ist, ob der Mittelfeldspieler die Trainingseinheiten ab Donnerstag ohne Einschränkungen absolvieren kann.