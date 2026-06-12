Adam Sandler sollte ursprünglich in 'Inglourious Basterds' mitspielen

Quentin Tarantino hatte die Rolle des 'Bärenjuden' in 'Inglourious Basterds' ursprünglich für Adam Sandler vorgesehen. Sandler musste jedoch aufgrund von Terminkonflikten absagen, woraufhin Eli Roth die Partie übernahm und unvergessliche Szenen lieferte.

Adam Sandler sollte ursprünglich eine Hauptrolle in Quentin Tarantino s ' Inglourious Basterds ' übernehmen, wie der Regisseur in einem Interview verriet. Die Rolle des 'Bärenjuden', eines jüdischen Soldaten, der mit einem Baseballschläger Nazis jagt, war ihm auf den Leib geschrieben.

Während der Dreharbeiten zu 'Little Nicky' war Sandler begeistert von der Idee und äußerte sich enthusiastisch über die Möglichkeit, Nazis zu verprügeln. Letztlich musste er jedoch aufgrund von Terminkonflikten absagen, da er bereits für 'Ich fühle mich schlecht' (dt. Titel: 'Wie das Leben so spielt') verpflichtet war. Die Rolle ging dann an Eli Roth, der als Sergeant Donny Donowitz unvergessliche Szenen lieferte.

Der Film selbst versammelt eine beeindruckende Besetzung um Brad Pitt, Christoph Waltz und Mélanie Laurent und gilt als einer der besten Werke Tarantinos. Die Thematik des fiktionalisierten Kriegsdramas behandelt die jüdische Rache auf die Naziverbrechen und brach mit vielen konventionellen Erzählweisen. Tarantino betonte, dass Sandler die Rolle mit viel Leidenschaft verfolgt hätte und bedauerte, dass es nicht geklappt hat. Die Szene, in der Donowitz im Kino einen Nazi-Hauptmann mit dem Baseballschläger erschlägt, wurde zu einer der ikonischsten des Films.

Interessant ist dabei, dass Tarantino selbst einen kurzen Gastauftritt in 'Little Nicky' hatte, was die Verbindung zwischen beiden Projekten unterstreicht. Der Erfolg von 'Inglourious Basterds' war enorm, sowohl kritisch als auch kommerziell, und festigte den Ruf von Tarantino als Meister des modernen Kinos. Eli Roths Darstellung wurde oft gelobt, obwohl Sandler in einer anderen Besetzung wahrscheinlich einen anderen, komödiantischeren Ton in die Figur gebracht hätte. Diese casting-Entscheidung bleibt eine der bemerkenswerten 'Was-wäre-wenn'-Geschichten der Filmindustrie. Der Text ignoriert alle affiliate Links, wiederholten Navigationshinweise und Boilerplate-Texte





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