Die viel gefeierte Echtzeit-Kampagne 'Sheep Happens' von Saint Elmo’s und Charles & Charlotte setzt sich an die Spitze der ADCE Awards. Zudem wird Penny als 'Client of the Year' geehrt.

Die viel gefeierte Echtzeit-Kampagne"Sheep Happens" von Saint Elmo’s und Charles & Charlotte setzt sich an die Spitze der ADCE Awards. Zudem wird Penny als"Client of the Year" geehrt.

Doppelte Freude bei Penny: Die Echtzeit-Kampagne"Sheep Happens" von Saint Elmo’s und Charles & Charlotte für den Discounter Penny hat bei den ADCE Awards den ADCE Grand Prix in der Disziplin"Interactive & Mobile" gewonnen. Das gab der Art Directors Club of Europe in Barcelona bekannt. Die"Penny-Schafe" waren in diesem Jahr bereits bei mehreren Wettbewerben erfolgreich, darunter Cannes Lions, ADC Germany und der Deutsche Digital Award. Penny konnte außerdem bei der 35.

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Ausgabe der ADCE Awards die Auszeichnung"Client of the Year" entgegennehmen, die erstmalig verliehen wurde. Der ADCE will mit dem Preis Kunden würdigen, die Kreativität aktiv unterstützen. Der Preis ging an Penny Deutschland, basierend auf der Anzahl der im Wettbewerb gewonnenen Auszeichnungen: in der Kategorie"Interactive & Mobile" Gold und Silber, in der Kategorie"Integrated & Innovation" Gold, in der Kategorie"Creativity by Industry Sectors" Silber und in der Kategorie"Brand Development & Experience" Bronze. Insgesamt wurden 801 Arbeiten aus 29 Ländern eingereicht.

Die 68-köpfige Jury der ADCE Awards zeichnete 305 Arbeiten aus: 27 mit Gold, 53 mit Silber und 92 mit Bronze, weitere 133 kamen auf die Shortlist. Gold holten auch Scholz & Friends, Innocean und Serviceplan Germany.

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Scholz & Friends war viermal erfolgreich: Das Agenturnetzwerk erhielt in der Kategorie Film & Audio Gold für"Goats Got Bag" für den Mainzer Taschenhersteller Got Bag und für die Kampagne"Irmela vs. Nazis" mit der 80-jährigen Aktivistin und Friedenspreisträgerin Irmela Mensah-Schramm für die Baumarktkette Toom mit Sitz in Köln. Letztere Arbeit gewann auch Gold in der neu geschaffenen Kategorie Creativity by Industry Sectors sowie den"European Star – Johannes Newrkla Award".

Weiteres Gold gab es für Scholz & Friends in der Kategorie Design mit"IWC Ingenieur. Form und Technik. Posters.

" für die Schweizer Uhrenmanufaktur IWC Schaffhausen. Innocean Berlin ergatterte ebenfalls Gold mit der Arbeit"Bedtime Donations" für die Royal Society for Blind Children in London. Auch Serviceplan Germany konnte mit der Arbeit"Breastmilk Money" für das nigerianische FinTech-Unternehmen für Frauen, Herconomy, Gold mit nach Hause nehmen.