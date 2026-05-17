Adele Neuhauser spielt Ex-Häftling mit elektronischer Fußfessel in ZDF-Zweiteiler "Mama ist die Best(i)e"

Adele Neuhauser, bekannt für ihre Rolle als Bibi im "Tatort", spielt in dem ZDF-Zweiteiler "Mama ist die Best(i)e" eine Ex-Häftlin mit elektronischer Fußfessel. Sie hat eine Geschichte voller Intrigen, Verrat und Geldgier. Die Schauspielerin spricht über ihre neue Rolle und verrät, was sie ins Gefängnis nimmt.

Eigentlich steht sie seit 15 Jahren als " Tatort "-Ermittlerin auf der anderen Seite des Gesetzes. Im ZDF-Zweiteiler "Mama ist die Best(i)e" landet Adele Neuhauser (67) im Gefängnis.

Seit 15 Jahren lieben die Fans Adele Neuhauser (67) als coole Ermittlerin Bibi im "Tatort" aus Wien. Eine frische Folge wird es Ende des Jahres noch mit ihr und Harald Krassnitzer (65) zu sehen geben. Dann ist Ermittler-Rente angesagt. Aber vielleicht findet die Österreicherin ja noch mehr Gefallen an bösen Rollen.

Am Montag werden Millionen sie so sehen. Im ZDF-Zweiteiler "Mama ist die Best(i)e" (ab 20.15 Uhr) landet Neuhauser in der Hauptrolle im Gefängnis. Neuland für die beliebte Schauspielerin. Mit BILD sprach die langjährige TV-Ermittlerin über ihre neuen Rollen und verrät, welche drei Dinge sie mit ins Gefängnis nehmen würde





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