Adele und Rich Paul: Liebe und Verlobung

Die Karriere von Superstar Adele (38, "Rolling in the Deep") und Sportagent Rich Paul (45) begann mit Freundschaft, aber schnell wurde Liebe. Jetzt planen sie eine gemeinsame Zukunft.

Dieser Kuss kommt von Herzen. Superstar Adele (38, "Rolling in the Deep") und ihr Verlobter Rich Paul (45, bürgerlich Richard Paul) sind verliebt und verlobt und planen eine gemeinsame Zukunft.

Doch bevor Superstar Adele (38) und Sportagent Rich Paul (45) zu einem glamourösen Promi-Paar wurden, begann ihre Liebesgeschichte ganz leise. Das verrät Rich Paul jetzt in einem Podcast – und spart dabei nicht mit Details. Bevor sich der Mann, der zu den erfolgreichsten Sportagenten der Welt gehört und zahlreiche NBA-Stars wie LeBron James (41) oder Draymond Green (36) vertritt, in Adele verknallte, kannte er die Sängerin schon eine Weile. Das erzählt: "Ich habe sie über einen Freund kennengelernt".

"Wenn man erst mal in diesen Kreisen ist, dann ist man eben in diesen Kreisen". Obwohl er sich durch seinen Job viel in Promikreisen bewegt, habe er nie versucht, berühmte Menschen anzubaggern, stellt er klar.

"Das war nie mein Ding". Doch mit Adele habe sich alles ganz natürlich entwickelt. Am Anfang sei seine Beziehung mit der britischen Sängerin "einfach nur herzlich" gewesen, plaudert der Sportagent aus. Er sei kein eingefleischter Fan gewesen.

Aber: "Natürlich kommt man nicht umhin, ihre Megahits zu hören". Dann wurde aus Freundschaft plötzlich Liebe.

"Wir haben uns einfach immer gesehen, haben gelacht und Witze gemacht", erinnert sich Adeles Verlobter. "Bis es nicht mehr nur herzlich war, bis ich zu einer Person von Interesse wurde". Adele selbst verriet derüberraschte ihre Fans damals, als sie sich erstmals seit ihrer Trennung von Ehemann Simon Konecki (52, Vater von Sohn Angelo, 13) mit einem neuen Mann in der Öffentlichkeit zeigte. Zusammen mit Rich Paul besuchte sie ein NBA-Spiel in Arizona und zeigte sich innig.

I Auf der Basketball-Tribüne gaben Adele und Rich Paul im Juli 2021 ihr Pärchen-Debüt. Trotz Masken waren sie in der Corona-Zeit gut zu erkennen. 2022 kaufte sich das Paar ein gemeinsames Haus in Beverly HillsAdele schwärmt über Rich Paul Nachdem Adele im September 2019 die Scheidung von Ehemann Simon Konecki eingereicht hatte, ihren Lifestyle komplett geändert hatte und im Laufe von gut zwei JahrenAdele (damals 27) im Jahr 2015 mit ihrem Ex-Mann Simon Konecki (damals 41).

Nach der Trennung im Jahr 2019 begann sie, an Gewicht zu verlieren. Die Sängerin betonte mehrfach, dass es ihr vor allem um Stärke, mentale Gesundheit und weniger Angst ging – nicht primär um eine Zahl auf der WaageMit Rich Paul scheint sie auch die ganz große Liebe gefunden zu haben. Bei Talk-Legende Oprah Winfrey (72) schwärmte sie im November 2021, ihr Liebster sei extrem witzig und unheimlich klug und alles laufe "einfach ganz geschmeidig"





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