Aden Durde: Super Bowl-Sieger mit deutscher Geschichte und Sea-Devils-Zeit

Aden Durde, erster in Großbritannien geborener Super-Bowl-Sieger-Coach, erzählt von seiner Zeit bei den Hamburg Sea Devils und dem Einfluss von Patrick Esume.

Aden Durde hat als erster in Großbritannien geborener Head-Coach in der Geschichte der National Football League den Super Bowl gewonnen. Der 47-jährige Defensive Coordinator der Seattle Seahawks blickt auf einen einzigartigen Karriereverlauf zurück, der ihn von England über die Vereinigten Staaten und Deutschland bis nach Frankreich führte. Seine Zeit in Hamburg als Spieler bei den Sea Devils prägte ihn maßgeblich für seine spätere Erfolgstrainerlaufbahn, die ihn nun auf die höchste Stufe des American Football s führte.

Die Prägende Zeit bei den Hamburg Sea Devils

Aden Durde verbrachte die Jahre 2005 bis 2007 als aktiver Spieler für die Hamburg Sea Devils in der NFL Europe. Diese Phase seiner Karriere verlief nicht linear, sondern war von intensiven Reisen geprägt. In den ersten beiden Spielzeiten pendelte der Defensivspezialist hin und her, während er während der eigentlichen Saison in Deutschland Station machte. Im letzten Jahr seiner Vereinszugehörigkeit veränderte sich dieser Rhythmus grundlegend, da die Mannschaft und das Personal den gesamten Zeitraum vor Ort verbrachten. Durde lebte zu dieser Zeit auf der Hamburger Insel St. Pauli und beschreibt diese Phase als eine außerordentlich positive und prägende Erfahrung in seiner beruflichen Entwicklung.

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Selbstcoaching als Wegbereiter für die Trainerkarriere

Die Erfahrungen in Hamburg bildeten das Fundament für Durdes Strategie als Trainer. Er erkennt an, dass er im Vergleich zu anderen Spielern, die am College Football spielten, einen Nachteil hatte und stets hinterherhinken musste. Diese Situation zwang ihn dazu, sich selbst zum besten Trainer zu machen, da er nicht auf etablierte akademische Football-Strukturen zurückgreifen konnte. In der Rückschau versteht er, dass diese Notwendigkeit dazu führte, dass er lernte, sich selbst zu coachen, andere Akteure genau zu beobachten und durch diese praktische Erfahrung sein Spielverständnis zu schärfen. Dieses Wissen hilft ihm heute als Trainer, da er versteht, dass nicht jedem Spieler dieselben Dinge intuitiv bewusst sind, die anderen natürlich gelingen.

Der Einfluss von Patrick Esume in Paris

Nach seiner Zeit in Hamburg wechselte Aden Durde nach Frankreich zu La Courneuve Flash, einem Verein in der Nähe von Paris. Dort übernahm der deutsche Football-Legende und spätere RTL-Kommentator Patrick Esume die Position des Headcoaches. Die Verbindung zu Esume bestand bereits, da dieser während seiner Zeit in Hamburg als Special-Teams-Trainer tätig war. Durde stieg aufgrund der sportlichen Herausforderung in den Zug und fuhr nach Paris, wo Esume ihn für einige Spiele einsetzte. Diese Zusammenarbeit endete am Ende seiner Spielerkarriere, hinterließ jedoch nachhaltige Spuren in seiner Coaching-Philosophie.

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Patrick Esume wird von Durde als herausragender Pädagoge und Mensch beschrieben, der hohe Anforderungen stellte, aber auch individuelle Entwicklungen förderte. Esume kannte seine Spieler nicht nur sportlich, sondern versuchte auch, sie auf ihrem persönlichen Weg zum erwachsenen Mann zu begleiten. Durde hält bis heute engen Kontakt zu seinem früheren Mentor und bewundert dessen intensive Arbeitsweise. Die Sorgfalt im Detail, die permanente Vorbereitung und die immense Energie, die Esume in seine Rolle einbrachte, gelten als wesentliche Merkmale, die Durde von ihm gelernt hat. Besonders in einem Umfeld, in dem American Football als Nischensportart galt, war der Zugang zu Informationen und qualitativ hochwertigem Coaching erschwert, was die Rolle von Trainern wie Esume umso wertvoller machte.

Leidenschaft statt Plan: Der Weg zum Sport

Aden Durde betont, dass seine Verbindung zu American Football nicht auf einem strategischen Plan beruhte, sondern auf einer spontanen Leidenschaft. Im Gegensatz zu Fußball-Nationalspielern wie Niclas Füllkrug, deren Sportart im Mittelpunkt steht, fand Durde den American Football über eine Gruppe von Freunden, die den Sport gemeinsam beobachteten und ausübten. Mit dem eigenen Fußballsport war er nicht übermäßig erfolgreich, was den Einstieg in das andere Spiel begünstigte. Diese gemeinsame Begeisterung führte dazu, dass er andere Menschen kennenlernte, reiste und schließlich den Sport für sich entdeckte. Schon in jungen Jahren entwickelte er eine tiefe Liebe zum American Football, ohne dabei den festen Vorsatz zu haben, eine bestimmte Position oder Laufbahn zu erreichen. Diese offene Haltung ermöglichte ihm eine unglaubliche Reise, die ihn heute als siegreichen Super-Bowl-Trainer in den USA und als Verbindung zum deutschen Football-Erbe auszeichnet.