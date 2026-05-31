Adi Hütter kehrt als Cheftrainer zu Eintracht Frankfurt zurück

Eintracht Frankfurt hat Adi Hütter als neuen Cheftrainer verpflichtet. Der Österreicher übernimmt nach der Trennung von Albert Riera zum zweiten Mal das Team und kehrt nach vier Jahren an den Main zurück. Sein Trainerteam wird durch zwei ehemalige Weggefährten verstärkt.

Eintracht Frankfurt hat Adi Hütter als neuen Cheftrainer verpflichtet, der nach der Trennung von Albert Riera das Team übernimmt. Der 56-jährige Österreicher kehrt damit nach vier Jahren an den Main zurück.

Zudem werden zwei Vertraute aus seiner früheren Frankfurter Zeit ins Trainerteam integriert: Christian Peintinger, der bereits als Co-Trainer fungiert, sowie Klaus Schmidt, der zuletzt mit Hütter in Monaco zusammenarbeitete. Die finalen Abklärungen sollen bei einem Treffen in Budapest stattgefunden haben, wo Hütter auch mit Vorstand Axel Hellmann zusammentraf. Hütter betont die emotionale Bedeutung seiner Rückkehr und erklärt, dass er die gemeinsame Zeit in Frankfurt nie vergessen habe und stets das Gefühl gehabt habe, noch nicht fertig zu sein.

Sportvorstand Markus Krösche lobt Hütters Philosophie des mutigen Offensivfußballs, der Klarheit und Disziplin, sowie seine Fähigkeit, temporeichen Umschaltfußball mit Ballbesitz zu kombinieren. Bereits in seiner ersten Amtszeit zwischen 2018 und 2021 hatte Hütter die Mannschaft in 141 Pflichtspielen betreut. Damals gab es Unstimmigkeiten mit Hellmann, die jedoch inzwischen ausgeräumt sind. Krösche, der 2021 noch nicht im Amt war, trieb die Rückkehr nun aktiv voran.

Mit Hütters internationaler Erfahrung und natürlicher Autorität soll die Mannschaft wieder Stabilität erhalten und sportlich zu einem mutigen, offensiven Spiel finden. Medienberichten zufolge soll der Vertrag eine Laufzeit bis 2029 haben





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