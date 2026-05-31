Adi Hütter kehrt zu Eintracht Frankfurt zurück

Eintracht Frankfurt hat nach der Trennung von Albert Riera einen neuen Trainer gefunden: Adi Hütter kehrt an den Main zurück und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Adi Hütter ist zurück bei Eintracht Frankfurt . Der österreichische Trainer übernimmt die Mannschaft nach der überraschenden Trennung von Albert Riera, der nur wenige Monate im Amt war.

Hütter, der bereits von 2018 bis 2021 die Geschicke der Hessen lenkte, unterschrieb einen Vertrag bis 2029. Die Entscheidung fiel nach intensiven Gesprächen, und Hütter zeigte sich emotional: Für ihn sei es etwas ganz Besonderes, wieder Trainer der Eintracht zu sein. Die gemeinsame Zeit in Frankfurt habe ihn geprägt, und er habe nie das Gefühl gehabt, seine Arbeit dort vollendet zu haben. Sportvorstand Markus Krösche lobte Hütter als Trainer für mutigen Offensivfußball, Klarheit und Disziplin.

Der 56-Jährige habe bei seinen Stationen in der Bundesliga und in Monaco bewiesen, dass er temporeichen Umschaltfußball mit Ballbesitz verbinden könne. Hütter war nach dem Aus von Riera von Anfang an der Wunschkandidat der Frankfurter, obwohl er auch Angebote aus der Premier League hatte. Seine Verbundenheit zum Klub und der Wunsch, unerledigte Aufgaben zu vollenden, gaben den Ausschlag. Hütters Rückkehr beendet eine turbulente Phase bei der Eintracht.

Riera war im Februar als Nachfolger von Dino Toppmöller gekommen, konnte aber nicht überzeugen. Nach einer Niederlagenserie und internen Unstimmigkeiten zog der Vorstand die Reißleine. Hütter kennt den Verein und die Liga bestens. In seiner ersten Amtszeit führte er Frankfurt in die Europa League und etablierte eine offensive Spielweise, die bei den Fans beliebt war.

Allerdings gab es damals Spannungen mit Vorstandssprecher Axel Hellmann, die zu Hütters Abgang nach Mönchengladbach führten. Diese Unstimmigkeiten sind inzwischen ausgeräumt, wie Hellmann bestätigte. Mit Hütter kommt auch Co-Trainer Christian Peintinger zurück, der schon bei der ersten Amtszeit dabei war. Neu im Team ist Klaus Schmidt, ein ehemaliger Co-Trainer von Hütter in Monaco.

Das Trainerteam ist erfahren und eingespielt. Die Erwartungen sind hoch. Frankfurt hat in den letzten Jahren oft mit Konstanz gekämpft. Hütter soll wieder Stabilität bringen und die Mannschaft zu attraktivem Offensivfußball führen.

Die Spieler begrüßen die Verpflichtung, da Hütter als autoritärer, aber fairer Trainer gilt. Die Verhandlungen waren zügig. Schon am Wochenende beim Champions-League-Finale in Budapest traf Hütter auf Hellmann und besiegelte die Rückkehr. Der Vertrag bis 2029 zeigt das langfristige Vertrauen.

Hütter selbst betonte, dass er nach seiner Zeit in Gladbach und Monaco gereift sei und nun bereit, die Eintracht wieder nach vorne zu bringen. Die Fans reagierten positiv auf die Nachricht. Viele erhoffen sich eine Rückkehr zu den erfolgreichen Zeiten unter Hütter. In den kommenden Tagen wird Hütter offiziell vorgestellt und das Training aufnehmen.

Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft bereits. Frankfurt steht vor einem Umbruch, aber mit Hütter an der Spitze sieht man optimistisch in die Zukunft. Der Trainer wird seine Philosophie von schnellem Umschaltspiel und Pressing implementieren. Die Spieler müssen sich an seine harten Trainingsmethoden gewöhnen.

Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass Hütter die Mannschaft formen kann. Zusammenfassend ist die Verpflichtung von Adi Hütter ein mutiger Schritt, der die Kontinuität und Identität des Vereins stärken soll. Die Eintracht setzt auf einen Trainer, der den Klub kennt und bereits Erfolge gefeiert hat. Die kommende Saison wird zeigen, ob diese Rückkehr die Wende bringt





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