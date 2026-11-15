Adidas Basecap: DFB und Klopp regeln Schicksal der limitierten Mützen vor Nike-Übergang

Mit dem 1. Januar wechselt Nike zur DFB-Ausrüstung. Trainer Jürgen Klopp und der DFB planen, die restlichen Adidas-Basecaps mit der Aufschrift "Einer von 83 Millionen" zu spenden.

Die Ära von Adidas als offizieller Ausrüster der deutschen Nationalmannschaft nähert sich ihrem definitiven Ende. Am kommenden Montag, dem 10. November, tritt das deutsche Team in Berlin gegen die Niederlande an. Dies wird das letzte Spiel sein, in dem die Spieler offizielle Produkte von Adidas tragen, da die jahrzehntelange Partnerschaft zwischen dem Deutschen Fußball-Bund ( DFB) und dem Sportkonzern damit endet. Ab dem 1. Januar 2024 übernimmt Nike offiziell die Versorgung der DFB -Auswahl.

Das Schicksal der limitierten Adidas-Basecaps

Ein besonderer Begleiter dieser letzten Monate ist die konsequent getragene Baseballkappe. Diese Basecap präsentiert sich in der klassischen Adidas-Optik mit dem schwarz-rot-goldenen Logo des DFB und der markanten Aufschrift "Einer von 83 Millionen". Ursprünglich war die Produktion dieser speziellen Kappen auf 500 Stück limitiert. Aufgrund der enormen Nachfrage entschied Adidas jedoch, die Produktion fortzusetzen und die Mützen generell in den Handel zu bringen, um die hohe Nachfrage zu decken.

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Trainer Jürgen Klopp hat sich in den vergangenen Monaten zu einem Synonym für diese Kopfbedeckung entwickelt. Seine treue Liebe zur Mütze ist weit mehr als nur eine Modemarke; sie ist Teil seiner öffentlichen Persona geworden. Mit dem nahenden Wechsel der Ausrüstung stellt sich nun die Frage, was mit diesen speziell designten Adidas-Produkten geschieht, die das Ende einer Ära symbolisieren. Der DFB und Klopp suchen nach einer sinnvollen Lösung für den Bestand.

Trainers Strategie und persönliche Vorlieben

Jürgen Klopp nutzt die Basecap strategisch als Mittel zur Konzentration. Im Gespräch mit BILD verrät der Bundestrainer seine Gedanken zur Zukunft der Mütze. Er gibt zu, dass viele Fans im Weihnachten diesem Jahr eine solche Kappe als Geschenk erhalten könnten. Dabei spielt er mit dem Wissen, dass er als Trainer keine direkten Rechte an den Produkten des Ausrüsters besitzt. Theoretisch könnte Adidas die Mützen auch nach dem Vertragsende weiterhin produzieren.

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Dennoch geht Klopp davon aus, dass er die Kappen nicht mehr im offiziellen Rahmen tragen wird. Er erwähnt, dass er die Basecap vielleicht privat zu Hause noch verwenden könnte. Seine Präferenz für die Mütze ist unerschüttert: "Das hat viele, viele Vorteile. Man muss sich keinen Gedanken um die Frisur machen", erklärt er. Für ihn ist die Kopfbedeckung ein Werkzeug, um sich im Trubel der internationalen Turniere und Spiele zu fokussieren und Ruhe zu bewahren.

Kontinuität im Kopf: Vom BVB zur Nationalmannschaft

Die Verbindung zur Baseballmütze ist für Klopp nicht neu. Er trug die Kopfbedeckung bereits auf fast allen seinen Trainerstationen regelmäßig. Ein besonders bekanntes Beispiel ist die schwarz-gelbe "Pöhler"-Kappe aus seiner Zeit beim Borussia Dortmund. Diese Mütze ist zu einem Kultobjekt unter Fans geworden und zeigt, wie sehr Klopp den persönlichen Stil mit der professionellen Identität verbindet. Der Wechsel von Adidas zu Nike bedeutet für ihn also keinen Stilkollaps.

Die Frage, ob er auch nach 2027 weiterhin eine Mütze tragen wird, beantwortet der Coach positiv. Er sieht dies als eher wahrscheinlich an, besonders wenn das Wetter es erfordert. "Wenn es regnet, trage ich sie vor allem. Und auch ansonsten trage ich sie gerne", so Klopp. Er ist sich sicher, dass die Mütze weiterhin ein fester Bestandteil seiner Uniform sein wird, unabhängig davon, wer die Trikots näht.

Planned Donation of Remaining Inventory

Für die verbliebenen Adidas-Basecaps, die noch im Besitz der Nationalmannschaft sind, gibt es einen klaren Plan. Informationen von BILD zeigen, dass ein Großteil dieser Mützen gespendet werden soll. Diese Entscheidung ähnelt Vorgehensweisen aus der Vergangenheit, als bereits bei früheren Kollektionswechseln der DFB-Ausrüstung verfahren wurde. Es ist die ethisch und sozial verantwortungsvolle Lösung, die Waren nicht einfach zu vernichten oder im Lager zu verwesen, sondern einem guten Zweck zuzuführen.

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Ob es im nächsten Jahr eine neue Botschaft oder ein neues Merchandising-Produkt geben wird, bleibt abzuwarten. Der DFB und Klopp werden prüfen, ob es eine Idee gibt, hinter der sich alle versammeln können. Falls nicht, wird man auf die bewährten Klassiker setzen müssen. Die Übergabe an Nike ist ein technischer Wechsel, aber die Persönlichkeit des Trainers bleibt bestehen.