Adidas verkauft DFB Restbestände zu extremen Rabatten. Der Wechsel zu Nike 2027 markiert das Ende einer 72 Jahre dauernden Partnerschaft. Jetzt die Preise prüfen.

Der Deutsche Fußball-Bund und der Sportartikelhersteller Adidas beenden eine über sieben Jahrzehnte dauernde Ära. Mit dem 1. Januar 2027 übernimmt der US-Konzern Nike die Ausstattung der deutschen Nationalmannschaft. In der Übergangsphase senkt Adidas die Preise für die verbleibenden Restbestände drastisch, um die Lagerkapazitäten zu leeren. Die Preise für die legendären Heim- und Auswärtstrikots erreichen historische Tiefpunkte, da der Verkauf bis Juni 2027 fortgesetzt wird.

Adidas DFB Trikots Preissturz und Rabatte

Adidas reduziert die DFB-Restbestände mit teils extremen Rabatten. Das ursprüngliche Heimtrikot für Herren kostete 150 Euro, jetzt nur noch 45 Euro. Die Replica-Version fällt von 100 auf 30 Euro. Langarmvarianten kosten statt 110 Euro nur noch 33 Euro. Kindertrikots sind nur noch 22,50 Euro statt 75 Euro teuer.

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Nike Partnerschaft und DFB Vertrag Ende

Die US-Firma Nike übernimmt den Ausrüstervertrag zum 1. Januar 2027. Der DFB hatte den Wechsel im März 2024 bekannt gegeben. Der neue Vertrag läuft bis Ende 2034. Nike zahlt rund 100 Millionen Euro pro Jahr. Das ist doppelt so viel wie Adidas zuletzt zahlte. Die letzten Spiele mit Adidas waren vor dem Wechsel entscheidend.

Letztes Adidas Trikot DFB und Auswärtstrikot

Das schwarze Auswärtstrikot war das letzte Design vor dem Wechsel. Es wurde beim Sieg gegen die Niederlande in Berlin getragen. Der Preis für diese Variante ist um 20 Prozent gesunken. Die Kurzarm-Version kostet jetzt 80 Euro. Die Langarmvariante liegt bei 88 Euro. Diese Modelle werden nicht mehr ab Ende 2026 produziert.

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Adidas DFB Verkaufsbis Juni 2027

Adidas darf seine DFB-Artikel bis Juni 2027 verkaufen. Der Verkauf läuft über eigene Geschäfte und den Online-Shop. Neue Trikots für den DFB werden ab Ende 2026 nicht mehr hergestellt. Die drei Streifen verschwinden schrittweise aus den Regalen. Der Abschied fällt für Kunden aufgrund der niedrigen Preise sehr günstig aus.

DFB Heimtrikot und Auswärtstrikot Geschichte

Adidas war seit 1954 Ausrüster der deutschen Elf. 72 Jahre verbanden Weltmeistertitel mit dem Logo. Große Fußball-Abende prägten die Geschichte. Das Logo war stets präsent. Am 16. November 2026 endete diese Partnerschaft. Das 5:0 gegen die Niederlande in Berlin war das letzte Spiel. Der Wechsel markiert ein neues Kapitel für den DFB.