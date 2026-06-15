Adidas hat Lieferprobleme bei personalisierten DFB-Trikots wegen fehlendem Buchstaben "V"

Wegen des Mangels am Buchstaben "V" können personalisierte Trikots von Kai Havertz, Deniz Undav und Aleksandar Pavlović im Adidas-Onlineshop vorübergehend nicht bestellt werden. Der Einzelhandel ist jedoch nicht betroffen.

Die deutsche Nationalmannschaft startete mit einem deutlichen 7:1-Sieg gegen Curaçao in die Weltmeisterschaft und versetzte das Land so in WM-Fieber, dass Adidas unerwartet mit Lieferproblemen für Trikot s konfrontiert ist.

Ursache ist ein kurioser Engpass: Der Buchstabe "V" ist dem Sportartikelhersteller bei der personalisierten Beflockung für drei DFB-Stars ausgegangen. Betroffen sind Kai Havertz, Deniz Undav und Aleksandar Pavlović, wobei Pavlović sogar zwei "V" in seinem Namen führt. Dies führt dazu, dass die personalisierten Trikots dieser Spieler im offiziellen Online-Shop vorübergehend nicht verfügbar sind. Das Unternehmen versichert jedoch, dass es sich lediglich um eine Verzögerung handelt und nicht um einen vollständigen Ausfall.

Fans müssen möglicherweise etwas länger auf ihre Bestellungen warten oder können auf den stationären Handel ausweichen. Der Adidas-Flagship-Store am Berliner Kurfürstendamm war von dem Problem nicht betroffen und konnte alle Namen wie gewohnt beflocken.

Allerdings werden die fertigen Trikots dort erst ab Freitag zur Abholung bereitstehen, was rechtzeitig vor dem nächsten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste am Samstag sein soll. Eine Nachfrage bei der Filiale ergab, dass ausreichend Pflocken für alle Spieler auf Vorrat liegen und Vorsorge getroffen wurde. Der Engpass betrifft also primär den Online-Verkauf, während der Einzelhandel weiterhin funktioniert. Der Vorfall zeigt, wie selbst kleine logistische Details wie die Verfügbarkeit eines einzelnen Buchstabens bei personalisierten Massenprodukten zu kurzfristigen Engpässen führen können.

Die hohe Nachfrage nach den Trikots der WM-Stars, insbesondere nach dem überzeugenden Auftaktsieg, hat das Problem zusätzlich verschärft. Adidas arbeitet daran, den Engpass schnell zu beheben, und bittet Kunden um Geduld. Für alle anderen Nationalspieler ohne den Buchstaben V im Namen sind die Trikots weiterhin ohne Einschränkungen erhältlich. Die Affäre unterstreicht auch die Verwundbarkeit globaler Lieferketten bei hochpersonalisierten Produkten und wie eine unvorhergesehene Materialknappheit selbst bei einem Branchenriesen wie Adidas zu Verzögerungen führen kann.

Fans, die ihre Trikots pünktlich zum nächsten Spiel haben möchten, sollten daher im stationären Handel nachfragen oder etwas längere Lieferzeiten im Online-Shop einplanen. Der Handel mit personalisierten Sportartikeln ist ein komplexes Geschäft, das auf präziser Logistik und Vorratsmanagement basiert. Ein einziger fehlender Buchstabe kann hier den gesamten Prozess ins Stocken bringen, wenn er in großen Mengen benötigt wird.

Die drei betroffenen Spieler haben alle eine wichtige Rolle im Team: Havertz als offensiver Mittelfeldspieler, Undav als junger Stürmer und Pavlović als defensiver Mittelfeldakteur. Ihre Beliebtheit bei den Fans treibt die Nachfrage nach ihren Trikots zusätzlich an. Insgesamt ist die Situation zwar ärgerlich für die betroffenen Kunden, aber kein grundsätzliches Versagen von Adidas. Das Unternehmen hat schnell reagiert und alternative Verkaufswege geöffnet.

Die WM-Stimmung in Deutschland bleibt dadurch ungetrübt, zumal die Mannschaft mit dem klaren Sieg gegen Curaçao ein überzeugendes Zeichen gesetzt hat. Nun richtet sich der Blick auf das nächste Spiel gegen die Elfenbeinküste, bei dem die Mannschaft an die gute Leistung anknüpfen möchte. Die Trikotfrage wird bis dahin voraussichtlich gelöst sein, zumal Adidas den Engpass als vorübergehend bezeichnet hat





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Adidas DFB Trikot Kai Havertz Deniz Undav Aleksandar Pavlović WM Lieferengpass Buchstabe V Nationalmannschaft Curaçao Elfenbeinküste Beflockung Flaggschiff-Store Berlin

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

(+) 90 Euro? Diese WM-Trikots kosten fast nichts90 Euro fürs Original? Muss nicht sein. Welche Billig-Trikots wirklich was taugen – und wo Risiken lauern.

Read more »

Riesige Buchstaben in den Stadien der Fußball-WM: Tanz um die goldene Fifa data-manual=titleFans sollen bei der WM riesigen Fifa-Schriftzügen huldigen. Was wohl der Fußballgott dazu sagt? data-manual=googleTeaserText

Read more »

Riesige Buchstaben in den Stadien der Fußball-WM: Tanz um die goldene Fifa data-manual=titleFans sollen bei der WM riesigen Fifa-Schriftzügen huldigen. Was wohl der Fußballgott dazu sagt? data-manual=googleTeaserText

Read more »

adidas Preishammer bei Breuninger: Bis 50% Rabatt auf adidas TOKYO, JAPAN, SAMBA, CAMPUS, GAZELLE u.v.m.Breuninger hat gerade massive adidas-Deals am Start — und wer jetzt zuschlägt, spart bei einigen der begehrtesten Sneaker-Modelle des Jahres richtig viel Geld.

Read more »