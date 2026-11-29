Am Ende der Black Week purzeln bei Adidas weiter die Preise. Ob Sneaker, Hoodies oder Sportbekleidung – wir zeigen, welche Deals sich jetzt richtig lohnen.

Drei Streifen, jede Menge Sparpotenzial! Am Ende der Black Week purzeln bei Adidas weiter die Preise. Ob Sneaker, Hoodies oder Sport bekleidung – wir zeigen, welche Deals sich jetzt richtig lohnen.

It's getting hot in here: Die Black Week ist für viele Sport- und Lifestyle-Fans längst zur besten Zeit des Jahres geworden – zumindest, wenn es um neue Sneaker oder Funktionsklamotten geht. Adidas mischt auch 2026 wieder mit, sowohl im eigenen Shop als auch bei Amazon. Wir haben die spannendsten Deals zum Ende der Black Week zusammengefasst, inklusive schnellem Check, ob sich das Angebot wirklich lohnt. Wie würden wir gern sagen?

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Die Angebote laufen heiß. Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert.in Schwarz mit den ikonischen drei Adidas-Streifen fällt auf einen fulminanten Preis von 27 Euro. Im Vergleich: Adidas selbst verkauft sie für 45 Euro, also fast 40 Prozent mehr.