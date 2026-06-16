Adidas kämpft mit Trikot‑Engpass - fehlendes V verzögert Bestellungen, Nike übernimmt ab 2027

Ein fehlender Beflockungsbuchstabe V sorgt derzeit dafür, dass Trikots von Havertz, Pavlovic und Undav im adidas‑Onlineshop nicht verfügbar sind. Das Problem ist auf hohe Nachfrage zurückzuführen und wird bald behoben. Gleichzeitig plant der DFB den Wechsel zu Nike ab 2027.

Der offizielle Ausrüster der deutschen Fußballnationalmannschaft, adidas, hat derzeit ein technisches Problem, das den Verkauf mehrerer Trikots im Online‑Shop verhindert. Ein fehlender Buchstabe bei der Beflockung des Rückens - konkret das Zeichen V - führt dazu, dass die Trikots der Spieler Kai Havertz, Luka Pavlovic und Dušan Undav momentan nicht bestellt werden können.

Der Mangel an diesem einen Buchstaben ist auf eine unerwartet hohe Nachfrage zurückzuführen, die zu einem kurzfristigen Engpass in der Produktion geführt hat. adidas bestätigte demnach den Bericht der Bild‑Redaktion und versicherte, dass die betroffenen Trikots in Kürze wieder verfügbar sein werden, sobald die fehlende Flockung nachgeliefert und verarbeitet ist. Das Problem hat insbesondere Fans getroffen, die das aktuelle Auswärtstrikot - ein auffälliges pinkes Jersey, das bereits seit seiner Einführung im Jahr 2024 als das meistverkaufte Auswärtstrikot der Nationalmannschaft gilt - besitzen wollen.

Auch das klassische blaue Auswärtstrikot, das häufig bei internationalen Turnieren zum Einsatz kommt, verzeichnete wegen der Knappheit ein starkes Interesse. Die Situation verdeutlicht, wie stark die Nachfrage nach offiziellen Trikots bei Großereignissen wie der bevorstehenden WM 2026 ist, bei der Deutschland im zweiten Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste im Free‑TV und via Stream zu sehen sein wird.

Während das pinke Trikot wegen seiner auffälligen Farbe und modernen Optik besonders bei jüngeren Fans beliebt ist, bleibt das blaue Trikot ein Klassiker, der vor allem durch seine Verbindung zu früheren Erfolgen des Teams besticht. Parallel zu dem kurzfristigen Lieferschaden hat der Deutsche Fußball‑Bund (DFB) bereits langfristige Entscheidungen in Bezug auf die Ausrüstungsstrategie getroffen. Ab dem Jahr 2027 wird Nike die offizielle Ausrüsterrolle übernehmen, ein Vertrag, der bis zum Ende des Jahres 2034 läuft.

Dieser Wechsel markiert das Ende einer langen Partnerschaft mit adidas, die über ein Jahrzehnt hinweg zahlreiche Erfolge und ikonische Trikotdesigns hervorgebracht hat. Die Übergangsphase wird von adidas genutzt, um die bestehenden Bestellungen abzuschließen und gleichzeitig den Fokus auf die reibungslose Umsetzung des neuen Vertrags mit Nike zu legen. Während die aktuelle Lieferschwierigkeit nur ein temporäres Hindernis darstellt, wird die kommende Ära mit Nike voraussichtlich neue Designkonzepte und innovative Materialien für die deutsche Nationalmannschaft bringen





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