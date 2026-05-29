Adidas-Partnerschaft bis 2034, neue Stadionnamen und Länderspielplan - umfassende Änderungen in der Bundesliga

Die Bundesliga erlebt mehrere große Veränderungen: Adidas kehrt als offizieller Ballhersteller bis 2034 zurück, Stadien erhalten neue Vermarktungsnamen, der Länderspielkalender wird im Herbst neu strukturiert und die DFL wird in Bundesliga umbenannt. Zusätzlich werden neue Regelungen zur Reduzierung von Zeitspiel eingeführt und der Kölner Keller blickt auf seine letzte Saison im alten Stadion voraus.

Der traditionsreiche Sport artikelhersteller aus Herzogenaurach kehrt nach mehr als einem Jahrzehnt an die Spitze des deutschen Fußballs zurück: Das Adidas -Logo ziert ab der kommenden Saison wieder den offiziellen Bundesliga -Ball.

Das Unternehmen, das bereits zwischen 2010/11 und 2017/18 die offizielle Vereinsausrüstung lieferte, hat einen langfristigen Vertrag bis zum Jahr 2034 abgeschlossen. Diese Rückkehr ist nicht nur ein kommerzieller Erfolg, sondern auch ein Zeichen für die enge Verknüpfung von Markenidentität und Fußballkultur in Deutschland. Die Wiederbelebung des ikonischen Dreifarben-Emblems auf dem Spielball wird von Fans und Medien gleichermaßen mit Spannung erwartet, da sie das Erscheinungsbild der Liga neu definiert und gleichzeitig die lange Partnerschaft zwischen Adidas und der Bundesliga erneut betont.

Parallel zu den neuen Sponsorenvereinbarungen gibt es bedeutende Änderungen bei den Stadien der Bundesliga-Clubs. Der Borussia-Park wird erstmals mit einer Vermarktungsbezeichnung ausgestattet und trägt fortan den Namen Ista‑Borussia‑Park, nachdem ein mehrjähriger Namensrechtsvertrag mit dem deutschen Energieversorger Ista geschlossen wurde. Gleichzeitig hat die TSG Hoffenheim die Bezeichnung ihrer Heimspielstätte von PreZero‑Arena zu SNP‑Arena umbenannt, ein Schritt, der die wachsende Bedeutung von regionalen Unternehmen als Sponsoren unterstreicht.

Diese Namensänderungen spiegeln nicht nur ein finanzielles Engagement wider, sondern dienen auch dazu, die lokale Wirtschaft stärker in das Fußballgeschehen zu integrieren und den Clubs zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen. Eine umfassende Reform des Länderspielkalenders steht ebenfalls auf dem Programm. Ab der nächsten Saison wird im Herbst eine neue Struktur eingeführt: Statt der bisherigen drei neuntägigen internationalen Spielpausen gibt es künftig eine 16‑tägige und eine neuntägige Pause.

Die beiden früher getrennten Zeitfenster im September und Oktober werden zu einer einzigen, verlängerten Unterbrechung zusammengelegt, die Ende September beginnt. Während dieser Phase pausiert die Bundesliga an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden, wodurch den Nationalmannschaften mehr Kontinuität und Trainingszeit eingeräumt wird. Die Länderspielpausen im November und März bleiben unverändert, sodass der Jahresverlauf für Vereine und Nationaltrainer besser planbar wird. Im Zuge einer grundlegenden Neuausrichtung wird die Bezeichnung DFL (Deutsche Fußball Liga) ab der neuen Spielzeit endgültig abgeschafft.

Nach einem einstimmigen Beschluss aller 36 Vereine der 1. und 2. Bundesliga firmiert die Dachorganisation künftig unter dem schlichten Namen Bundesliga. Dieser Schritt soll die Identität und das Markenprofil der Liga stärken sowie die Kommunikation nach außen vereinfachen. Gleichzeitig werden die Spielregeln weiter angepasst, um das sogenannte Zeitspiel zu reduzieren.

Bei Abstößen und Einwürfen werden künftig Count‑Down‑Timer eingesetzt, die Auswechslungen erhalten eine feste zeitliche Begrenzung, und behandelte Spieler müssen nach einer medizinischen Versorgung mindestens eine Minute außerhalb des Spielfelds bleiben. Ziel ist es, den Spielfluss zu beschleunigen und taktische Verzögerungen zu minimieren. Ein weiteres Highlight in der Saison 2026/27 betrifft den Kölner Keller, der seine letzte Spielzeit im historischen Stadion vor dem geplanten Umzug bestreitet.

Bereits in der Rückrunde der kommenden Saison wird das Trainings- und Spielbetrieb testweise am neuen Standort auf dem DFB‑Campus in Frankfurt am Main aufgenommen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Dieser schrittweise Transfer ermöglicht es dem Club, Infrastruktur, Logistik und Fans frühzeitig an den neuen Standort zu gewöhnen, bevor der vollständige Umzug erfolgt.

All diese Entwicklungen zeigen, dass die Bundesliga nicht nur sportlich, sondern auch organisatorisch und kommerziell kontinuierlich weiterentwickelt wird, um den steigenden Anforderungen des modernen Fußballs gerecht zu werden





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bundesliga Adidas Stadionnamen Länderspielpause Regeländerungen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Gucci und Alpine Formel-1-Team: Partnerschaft ab 2027Gucci und der Alpine Formel-1-Team haben eine Partnerschaft bekannt gegeben, die ab 2027 in Kraft treten wird. Das Luxusmodehaus wird als Titelpartner auftreten und in den Farben von Gucci an den Start gehen.

Read more »

Deutscher Verteidigungsminister wirbt in Kanada für militärische Zusammenarbeit und U-Boot-PartnerschaftDer deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius sucht in Ottawa engere militärpolitische Bindungen und eine Rüstungskooperation mit Kanada, unter anderem für ein mögliches U-Boot-Geschäft mit Norwegen. Er ruft Nato-Partner angesichts unsicherer US-Beziehungen zu stärkerer militärischer Eigeninitiative auf und betont die anhaltend starke Zusammenarbeit.

Read more »

Pistorius will strategische Partnerschaft mit KanadaUS-Präsident Trump hat mit mehreren Nato-Partnern Streit vom Zaun gebrochen, auch mit Kanada. Der deutsche Verteidigungsminister wirbt in Ottawa um...

Read more »

Besuch beim Bündnispartner: Pistorius will strategische Partnerschaft mit KanadaUS-Präsident Trump hat mit mehreren Nato-Partnern Streit vom Zaun gebrochen, auch mit Kanada. Der deutsche Verteidigungsminister wirbt in Ottawa um weitreichende Zusammenarbeit.

Read more »