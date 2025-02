Adidas Samba Comeback: So stylst du den Retro-Sneaker

Der Adidas Samba erlebt ein Comeback! Der schlichte Sneaker mit seinen markanten drei Streifen ist längst aus der Sporthalle in die Straßen der Weltstars gesprungen. Wir zeigen, wie du den Samba in deinen Alltag integrierst und welche Styles sich besonders gut kombinieren lassen.

Drei Streifen an der Seite des Schuhs - mehr braucht es nicht. Nachdem der Adidas Samba in den 1950ern ursprünglich als Fußballschuh entwickelt wurde, erlebt der Sneaker -Klassiker aktuell ein Comeback . Der schlichte Schuh mit markanter Silhouette, der typischen Gummisohle und den drei Streifen ist längst nicht mehr nur in der Sporthalle zu finden. Stars wie Kendall Jenner, Kaia Gerber und Harry Styles bringen die Adidas Samba stilsicher kombiniert auf die Straße.

Wir verraten euch, wie ihr das Retro-Modell zurück ins Rampenlicht rückt. Übrigens: Im dritten Quartal 2024 verzeichnete Adidas einen Umsatzanstieg von zehn Prozent, was einem Gesamtumsatz von 6,438 Milliarden Euro entspricht. Zum Wachstum sollen maßgeblich die angehende Popularität von Modellen wie dem Samba beigetragen haben – aber auch Gazelle und Spezial zählen zu den Top-Sellern.Hinweis: Die Preise sind volatil und die Händler passen bisweilen auch die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) an. Sollten sich die Preise von den hier angegebenen unterscheiden, haben die Händler sie nach Veröffentlichung des Artikels geändert. Schmale Silhouette, drei Streifen und flache Sohle – schlichter kann ein Sneaker wohl kaum sein. Die gute Nachricht: Umso vielseitiger ist der Adidas Samba. Die ikonischen Sneaker sind mittlerweile in zahlreichen Stylevarianten verfügbar: Sind euchWer einen Blick auf die Looks von Katie Holmes oder Kaia Gerber wirft, wird den Adidas Samba sicherlich oft entdecken. Doch auch andere Sneaker-Modelle orientieren sich immer mehr an der schmalen Silhouette der Samba. Zu etwas günstigeren Preisen werdet ihr beispielsweise bei Bonprix fündig. Ähnlich wie die Adidas-Streifen: Die Moptimal für Alltags-Looks. Ob mit Strickkleid, weiter Jeans oder eleganter Anzughose – die Trendsneaker verleihen jedem Outfit eine sportliche Note. Und das, ohne zu sehr ins Auge zu fallen. Mit seiner schmalen Sohle und dezenten Aufmachung kann der Samba zu beinahe jedem Outfit glänzen. Mögt ihr es bunt, stehen euch alle Türen offen. Die Adidas Samba sind mittlerweile in jeglichen Farbkombinationen erhältlich. Die Frage, ob der Hype um den Adidas Samba gerechtfertigt ist, darf also mit einem klaren „Ja” beantwortet werden





