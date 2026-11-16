Adidas verabschiedet sich nach 72 Jahren von der Nationalmannschaft

Nach 72-jähriger Geschichte übernimmt Nike ab 1. Januar die Ausstattung der Nationalmannschaft. Ein Blick auf die ikonischen Trikots und die emotionale Abschiedsrunde.

Die 72-jährige Partnerschaft zwischen Adidas und der deutschen Nationalmannschaft endet offiziell mit dem Länderspiel gegen die Niederlande. Der Auftritt im traditionellen Adidas -Look markiert das letzte Kapitel einer bis heute andauernden Ära, die am 1. Januar mit einem neuen Vertrag zwischen dem DFB und dem Konkurrenten Nike beginnt. Diese Entscheidung beendet eine der längsten und symbolträchtigsten Sponsoring-Beziehungen in der deutschen Sportgeschichte, die bereits 1954 nach dem legendären WM-Sieg ihren Anfang nahm.

Historie und Meilensteine der Zusammenarbeit

Adidas war seit 1954 der feste Begleiter des deutschen Kaders und lieferte seit 1980 als offizieller Trikotlieferant die Kleidung für weit mehr als 1000 Spiele. Diese langjährige Treue hat die Marke fest mit der Identität der Nationalmannschaft verwoben und zahlreiche historische Momente geprägt. Von der Wunderteam-Ära bis zu den jüngsten Weltmeisterschaften trugen die Spieler die charakteristischen drei Streifen, die sich zu einem globalen Wahrzeichen des deutschen Fußballs entwickelten. Die Zahl der Spiele unterstreicht dabei die Beständigkeit dieser Kooperation, die über Generationen von Spielern und Trainern hinweg Bestand hatte und kaum vor einem vergleichbaren Lieferschwund warnt.

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Emotionale Trikot-Sammlung und persönliche Erinnerungen

Der Abschied von den drei Streifen ist für viele langjährige Fans und Beobachter nicht nur eine geschäftliche, sondern auch eine emotionale Zäsur. Zu den ikonischsten Erinnerungen gehört das Trikot des WM-Siegs von 1990. Am 8. Juli 1990 stürmten Lothar Matthäus und Rudi Völler nach dem 1:0-Sieg gegen Argentinien im römischen Olympiastadion zum Titel. Matthäus war damals 29 Jahre alt und Völler 30 Jahre; beide Spieler sind heute 65 und 66 Jahre alt. Dieses besondere Kleidungsstück wurde 1990 als Original für 350 Euro erworben und 2020, genau 30 Jahre nach dem Triumph, für 450 Euro weiterverkauft. Die Entscheidung, das Trikot nicht zu behalten, resultierte aus der Erkenntnis, dass es im Schrank kaum Platz findet und man den besten Job der Welt ausübt, wodurch physische Objekte an Bedeutung verlieren.

Neben dem 1:0-Finale von 1990 gilt das 7:1-Halbfinale gegen Brasilien am 8. Juli 2014 als das beste Spiel, das je im Stadion gesehen wurde. Toni Kroos erzielte in diesem Spiel einen Doppelpacker, während Miroslav Klose mit 36 Jahren auf dem Platz stand und heute 48 Jahre alt ist. Ein Trikot in den Rot-Schwarz-Gold-Farben im Look von Flamengo Rio de Janeiro erinnert an diesen historischen Abend, der die Grenzen des Möglichen in Deutschland verschob. Die emotionale Bindung zeigt sich auch an den Trikots von Mats Hummels mit der Nummer 5, von denen zwei Exemplare im Schrank liegen und abwechselnd zum Joggen getragen werden.

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Ein klassisches weißes Trikot mit schwarz-rot-goldenem Farbverlauf an den Seiten steht für ein Deutschland-Gefühl, das in dieser Form bis dahin nicht erlebt wurde. Es liegt hauchdünn vor dem grell-grünen Auswärtstrikot von 1990. Das grüne Trikot wird in Erinnerung an das Viertelfinale gegen Argentinien bewahrt, bei dem Jens Lehmann den Elferzettel zeigte. Der Autor war als Fan im Stadion anwesend und litt nach dem Jubel an blauen Flecken an den Schienbeinen, da er beim Feiern immer wieder gegen die Sitzreihen vor ihm knallte.

Neue Ära mit Nike ab dem 1. Januar

Ab dem 1. Januar wird Nike die Nationalmannschaft ausstatten und damit eine neue technische Partnerschaft eingeleitet. Dies bedeutet das Ende der Ära, in der die drei Streifen das Gesicht der deutschen Elf prägten. Für die Fans bedeutet der Wechsel eine Umstellung auf ein neues Design und neue Technologien, während für Adidas das Ende einer 72-jährigen Reise bedeutet. Die Nationalmannschaft wird beim Spiel gegen die Niederlande um 20.45 Uhr das letzte Mal in Adidas-Kleidung auflaufen. Die Übertragung erfolgt live im ARD-Fernsehen und im Live-Ticker bei BILD, wodurch der historische Moment einer breiten Öffentlichkeit zugänglich ist.

Die Übergabe von Adidas an Nike ist mehr als ein einfacher Lieferantenwechsel; sie markiert das Ende eines Kapitels, das maßgeblich die Wahrnehmung des deutschen Fußballs weltweit mitbestimmte. Während die aktuellen Spieler nun ihre ersten Schritte in der Nike-Ära gehen werden, bleiben die historischen Momente mit den Adidas-Trikots in den Archiven und in den Herzen der Fans verankert. Die Sammlung von Original-Trikots aus den Jahren 1990 und 2014 dient als physisches Zeugnis dieser Zeit, auch wenn die zukünftigen Generationen andere Designs tragen werden. Der Abschied von den drei Streifen ist damit sowohl ein Ende als auch ein Neubeginn für den deutschen Spitzensport.