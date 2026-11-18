Der US-Streamer Adin Ross hat 10.000 Dollar für eine Vorabversion von GTA 6 bezahlt. Der enthaltene Download-Code wurde jedoch vor Live-Kameras enthüllt und ist nun ungültig.

Der US-amerikanische Streaming-Plattform-Betreiber und Influencer Adin Ross hat am Vortag seines spektakulären Fehlers eine exklusive Vorabversion des Spiels Grand Theft Auto 6 erworben. Der 26-jährige Content Creator aus den Vereinigten Staaten gab an, für das frühe Exemplar satte 10.000 Dollar, was einem Betrag von rund 9000 Euro entspricht. Diese massive finanzielle Investition sollte ihm einen einzigartigen zeitlichen Vorsprung beim beliebten Open-World-Titel von Rockstar Games verschaffen, doch das Unterfangen endete in einem öffentlichen Desaster.

Adin Ross zeigt Code live im Stream

Adin Ross befand sich auf seiner Plattform Kick, einer führenden Streaming-Website, wo ihm Millionen von Nutzern folgen. Während seiner Live-Übertragung erhielt er einen Tipp von einem Fan, der behauptete, bereits eine Kopie von GTA 6 zu besitzen. In der Euphorie über diesen vermeintlichen exklusiven Zugriff packte der Streaming-Gigant die Verpackung aus. Der entscheidende Fehler ereignete sich, als er den darunter liegenden Download-Code direkt in die Kamera hielt, um seine Zuschauer am Geschehen teilhaben zu lassen. Diese Aktion geschah mitten in einem laufenden Stream, der von Hunderttausenden Personen gleichzeitig beobachtet wurde.

Also read GTA VI: Cara Delevingne nimmt sich dafür zwei Wochen Urlaub

Code sofort eingelöst und wertlos

Die Konsequenzen dieser unbedachten Handlung traten fast augenblicklich ein. Während Ross nach der physischen Spiel-Disc suchte und verwirrt feststellte, dass nur ein Code in der Hülle war, erkannte er zu spät das Risiko. Er fragte sich laut, ob einer der Zuschauer den gerade enthüllten Code lösen könnte. Tatsächlich bestätigte ein Zuschauer später, er habe den Code in der Sekunde, in der er sichtbar war, ausprobiert und eingelöst. Dadurch wurde der Schlüssel zur exklusiven Version unwiderruflich verbraucht, sodass Ross nun über keine funktionierende Kopie mehr verfügt.

Verfügbarkeit seit dem 12. November

Es besteht ein erhebliches Missverständnis Regarding der Exklusivität des erworbenen Produkts. Seit dem 12. November ist die Box mit dem Download-Code bereits regulär im Handel erhältlich. Ross behauptet, dass die Box ihm von einem Fan zur Verfügung gestellt wurde, was darauf hindeutet, dass es sich nicht um eine geheim gehaltene Entwicklerkopie, sondern um eine kommerziell verfügbare Vorbesteller-Version handelte. Die Tatsache, dass die Box nur den Code enthält und keine Disc, hatte bereits vor dem Release für Ärger bei Fans gesorgt, da viele physische Medien gewohnt waren.

Advertisement

Veröffentlichungstermin am 19. November

Trotz des erworbenen Codes hätte ein früheres Spielen nicht möglich sein können. Das Spiel wird erst zum offiziellen Startdatum am 19. November freigeschaltet. Selbst wenn der Code intakt geblieben wäre, hätte Adin Ross lediglich die Möglichkeit gehabt, das Spiel vorab herunterzuladen, aber nicht zu spielen. Diese technische Einschränkung macht den gesamten Vorfall zu einem noch größeren finanziellen Verlust, da der erhoffte Vorsprung technisch unmöglich war.

Spekulationen über Inszenierung

Manche Beobachter zweifeln an der Unabsichtlichkeit der Handlung. Einige Nutzer argumentieren, Ross habe sicherzustellen, dass seine Zuschauer den Code sehen konnten, um eine massive Aufmerksamkeitsspur zu hinterlassen. Die Frage bleibt offen, ob der US-amerikanische Streamer wirklich 10.000 Dollar für einen nutzlos gewordenen Code zahlte oder ob er seinen Zuschauern eine inszenierte Show präsentierte, um die Reichweite seiner Plattform Kick zu maximieren.