Aditotoro und Paulomuc starten Rekordversuch für längste Darts-Runde der Welt

Die Influencer Aditotoro und Paulomuc versuchen am 6. November einen neuen Weltrekord. 501.000 Punkte in vier Tagen - live auf Twitch und YouTube.

Die Influencer Aditotoro, bürgerlich Adrian Vogt (27), und Paulomuc, bürgerlich Paul Luca Fischer (29), haben am Freitag, dem 6. November 2025, um 14 Uhr ihren Versuch gestartet, die längste Darts-Runde der Welt zu spielen. Das Duo peilt einen historischen Rekord an, bei dem sie vier Tage lang kontinuierlich spielen werden. Der Startschuss fiel vor einer großen Leinwand, auf der zu Beginn die imposante Zahl von 501.000 Punkten als Zielwert angezeigt wurde.

Extremer Zeitplan für den Darts-Marathon

Die mathematische Herausforderung, der sich Adrian Vogt und Paul Luca Fischer stellen, ist enorm und lässt kaum Raum für Fehler oder Pausen. Der Influencer Aditotoro erklärte, dass die beiden durchschnittlich 35 Punkte mit je drei Pfeilen erzielen müssten, um den Zeitplan einzuhalten. Bei einer vorgesehenen Schlafdauer von sieben Stunden und anderthalb Stunden für Mahlzeiten sowie Hygiene bleibt für das eigentliche Spiel nur eine extrem knappe Zeitspanne.

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Um das Ziel zu erreichen, müssen die Athleten in der verbleibenden Zeit alle 14,3 Sekunden drei Darts in die Scheibe werfen. Diese Frequenz muss über den gesamten Vier-Tage-Marathon hinweg konstant aufrechterhalten werden. Das Spielmodus "Double In/Double Out" erhöht den Druck zusätzlich, da jeder Durchgang mit einem Treffer auf ein Doppelfeld beginnen und enden muss. Nur durch diese unerbittliche Geschwindigkeit ist die Bewältigung der 501.000 Punkte theoretisch möglich.

Strategische Vorbereitung und physische Risiken

Obwohl das Team von Target Darts, Aoste und Red Bull unterstützt wird, verzichtet es auf intensive sportliche Vorbelastungstrainingseinheiten vor dem eigentlichen Start. Stattdessen liegt der Fokus auf einer klaren physiologischen Strategie. Aditotoro betonte, dass man am Anfang nicht zu schnell werfen dürfe, um eine vorzeitige Erschöpfung zu vermeiden. Das größte Risiko stellt die Ermüdung des Arms dar, der diese repetitive Bewegung noch nie in diesem Extremmaß vollzogen hat.

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Um Verletzungen vorzubeugen, wurde ein medizinisches Konzept erstellt. So wird am Sonntag, dem zweiten Tag des Events, ein Physiotherapeut anreisen, um die Muskulatur der beiden Kandidaten zu behandeln. Paulomuc erklärte, dass dieser Termin quasi als "Bergfest" zur Entspannung dienen soll, um die Armfunktion aufrechtzuerhalten. Die Influencer geben an, dass sie extrem herausfordernde Aufgaben suchen, um sich selbst auf die Probe zu stellen, wobei sie das Projekt bereits seit zwei Monaten planen.

Technische Infrastruktur und Zuschauerbeteiligung

Hinter der Kulisse des Events arbeitet ein großes Team an der logistischen und technischen Umsetzung. Für den Standort in Köln wurde extra eine große Location angemietet, die den Anforderungen eines solchen Marathon-Events gerecht wird. Ein speziell programmiertes System zählt über vier Tage hinweg konstant die Punkte und vergleicht sie in Echtzeit mit dem erforderlichen Soll-Zeitplan, um Abweichungen sofort sichtbar zu machen.

Fans können das Spektakel live und durchgängig auf Twitch und YouTube verfolgen. Die Plattformen bieten eine permanente Übertragung des Geschehens, sodass die Zuschauer den Fortschritt der 501.000 Punkte in Echtzeit mitverfolgen können. Ob das Duo den Versuch am Ende offiziell im Guinness Buch der Rekorde einreichen wird, ist derzeit noch ungewiss, da diese Entscheidung von der erfolgreichen Beendigung des Versuchs abhängt.