Adobe Firefly Video startet in die öffentliche Beta

Adobe hat sein Video-Modell Firefly Video in den öffentlichen Beta-Test geschickt. Nutzer können nun über die Firefly-App Videos generieren und in Premiere Pro die generative Extend-Funktion nutzen. Die neue Beta bietet verschiedene Funktionen wie Video-Generierung aus Text und Bildern, Kamerawinkel-Steuerung, Zeitleisten-Auffüllen und mehr. Adobe verspricht kommerzielle Sicherheit durch das Training des Modells mit urheberrechtlich freien Inhalten.

Adobe hat sein Video-Modell Firefly Video in den öffentlichen Beta -Test geschickt. Damit ermöglichen Nutzer nun die Erstellung von Videos über die Firefly-App. Gleichzeitig wurde die generative Extend-Funktion in das Schnittprogramm Premiere Pro integriert. Mit Generate Video ( Beta ) können Videos basierend auf Texteingaben und Bildern erzeugt werden.

Nutzer erhalten eine Vielzahl an Werkzeugen, um Aufgaben wie die Steuerung der Kamerawinkel, das Auffüllen von Lücken in Zeitleisten oder das Ergänzen bestehender Aufnahmen und Elemente zu erledigen. Zudem gibt es Möglichkeiten, wie zum Beispiel das Fixieren des ersten und letzten Bildes einer Aufnahme, um visuelle Kontinuität zu gewährleisten. Die Auflösung ist zunächst auf 1080p begrenzt. Später sollen ein schnelleres Modell mit niedrigerer Auflösung sowie ein 4k-Modell für professionelle Produktionen folgen, die weitere Funktionen bieten. Dazu zählt beispielsweise die Beta-Version von Scene to Image, die mit 3D-Skizzen hochwertige Bilder generieren kann. Mit Translate Audio and Video hat Adobe zudem ein Tool vorgestellt, das laut Unternehmen die schnellere und authentischere Synchronisierung von gesprochenen Dialogen ermöglicht. Übersetzungen werden in 20 Sprachen unterstützt. Beim Workflow innerhalb der App wurde ebenfalls an optimierten Prozessen gearbeitet, indem das Generieren von Bildern, Videos und Vektoren zusammengeführt wird. Dort können Nutzer die Inhalte bereits bearbeiten, während weitere Werkzeuge durch Creative-Cloud-Tools wie Photoshop, Premiere Pro und Adobe Express geliefert werden, die ebenfalls Teil der Umgebung sind. Firefly Standard ist zunächst für 10,98 Euro monatlich erhältlich. Nutzer erhalten damit zunächst 2.000 Credits, mit denen sich bis zu 20 Fünf-Sekunden-Videos generieren oder das Übersetzen von bis zu sechs Minuten Video- oder Audiomaterial ermöglichen. Firefly Pro kostet 32,99 Euro pro Monat und liefert 7.000 Credits. Damit lassen sich 70 Fünf-Sekunden-Videos generieren oder 23 Minuten an Video- und Audio-Material übersetzen. Die angegebenen Preise sind Einführungspreise, die zunächst bis zum 15. März 2025 gelten. Die neuen Funktionen sind ab heute weltweit in der Firefly-App freigeschaltet.Beim Einsatz von Firefly Video verspricht Adobe kommerzielle Sicherheit. Das Modell wurde – so wie die anderen Modelle von Adobe – ausschließlich mit Inhalten trainiert, an denen man die Rechte hält. Kunden sollen damit vor potenziellen Copyright-Klagen geschützt werden





