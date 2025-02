Adobe schließt 31 Sicherheitslücken in mehreren Anwendungen

Adobe hat Sicherheitsupdates für 31 Schwachstellen in mehreren Anwendungen veröffentlicht. Die Schwachstellen könnten von Angreifern ausgenutzt werden, um Schadcode auszuführen oder Denial-of-Service-Angriffe durchzuführen. Adobe empfiehlt allen Nutzern, die Updates so schnell wie möglich zu installieren.

Adobe hat in mehreren Anwendungen insgesamt 31 Sicherheitslücken geschlossen, von denen das Unternehmen einige als „kritisch“ eingestuft. Zwar gibt es bislang keine Hinweise darauf, dass die Sicherheitslücken aktiv ausgenutzt werden, dennoch wird dringend empfohlen, die aktualisierten Versionen schnellstmöglich zu installieren. Die Probleme betreffen nicht nur bekannte Programme wie Illustrator, InDesign oder Photoshop Elements, auch andere Anwendungen mussten mit Korrekturen versorgt werden.

Dies gilt unter anderem für verschiedene Versionen der Grafiksoftware. In Illustrator wurden 28 Schwachstellen in Versionen 2024 28.7.4 oder früher und Illustrator 2025 29.2.1 oder früher geschlossen. Auch hier könnten Angreifer Schadcode ausführen, bereinigte Versionen stehen ab sofort sowohl für Windows als auch für macOS bereit. In InDesign sind die Versionen ID20.1 und ID19.5.2 betroffen. Bei diesen Versionen besteht neben der Möglichkeit zur erneuten Einschleusung von Schadcode auch das Risiko eines Denial-of-Service-Angriffs. Alle Schwachstellen wurden mit einem hohen oder sehr hohen Gefahrenpotenzial bewertet. Auch bei Substance 3D Stager und Substance 3D Designer hat Adobe Sicherheitslücken ausfindig gemacht. In Substance 3D Stager ist die Version 2025.0 (build: 20240918.PSE.cae27345, 20240918.PSE.d3263bae) betroffen, bei der die Gefahr der Erstellung einer temporären Datei in einem Verzeichnis mit falschen Berechtigungen besteht. Auch dieses Problem wird von Adobe mit „hoch“ bewertet. Um potenzielle Angriffe zu verhindern, wird Anwendern seitens Adobe dringend empfohlen, die bereitgestellten Sicherheitsupdates umgehend aufzuspielen





