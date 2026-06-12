Adriana Limas Fitness- und Ernährungsroutine: Disziplin, Boxen und Schokoladenkuchen

Die brasilianische Supermodel Adriana Lima (44) offenbart ihr strenges Fitnessprogramm, das von namhaften Trainern wie Kirk Myers und Michael Olajide Jr. unterstützt wird. Es umfasst Boxen, Seilspringen, Laufen sowie Yoga und Pilates. Ihre Ernährung besteht aus sechs kleinen, nährstoffreichen Mahlzeiten täglich und viel Wasser, doch bei Schokoladenkuchen lässt sie ihre Disziplin fallen.

Adriana Lima , die 44-jährige brasilianische Supermodel und langjährige Victoria's Secret -Engel, ist bekannt für ihre atemberaubende Schönheit und ihre beispiellose Disziplin . Hinter ihrem makellosen Erscheinungsbild verbirgt sich ein intensiver und akribisch durchgeplanter Alltag, der Fitness, Ernährung und gelegentliche Genüsse miteinander verbindet.

Ihr Trainingsprogramm ist extrem anspruchsvoll und vielseitig, supervised by renommierten Trainern. So arbeitet sie mit Kirk Myers, der auch Popstar Taylor Swift trainiert, und absolviert harte Einheiten, die Bauchtraining, Seilspringen und Boxen umfassen. Besonders das Boxen mit dem ehemaligen Mittelgewichts-Boxer Michael Olajide Jr. liegt ihr am Herzen. Ihr Trainer betont ihre außergewöhnliche Arbeitsmoral und ihren Fokus auf Schlagkombinationen, Schnelligkeit und Kondition.

Zusätzlich joggt sie mehrmals pro Woche mehr als fünf Kilometer und praktiziert Yoga und Pilates für Ausgleich. Ihre Ernährung ist ebenfalls streng durchstrukturiert: sechs kleine Mahlzeiten täglich, reichlich Wasser und nährstoffreiche Lebensmittel wie Haferflocken, Hähnchenbrust, Süßkartoffeln und Gemüse. Ein Buchweizen-Hanfmilch-Gericht am Abend soll die Verdauung fördern. Trotz aller Disziplin gesteht sie eine Schwäche: Schokoladenkuchen.

Sie liebt ihn und kann nicht aufhören, nach ein oder zwei Stücken zu essen, was ihr danach ein schlechtes Gewissen bereitet. Dieser Mix aus harter Arbeit, wissenschaftlicher Ernährungsplanung und menschlicher Schwäche macht ihren anhaltenden Erfolg im Modelbusiness aus. Titel: Adriana Limas Fitness- und Ernährungsroutine: Disziplin, Boxen und Schokoladenkuchen Zusammenfassung: Die brasilianische Supermodel Adriana Lima (44) offenbart ihr strenges Fitnessprogramm, das von namhaften Trainern wie Kirk Myers und Michael Olajide Jr. unterstützt wird.

Es umfasst Boxen, Seilspringen, Laufen sowie Yoga und Pilates. Ihre Ernährung besteht aus sechs kleinen, nährstoffreichen Mahlzeiten täglich und viel Wasser, doch bei Schokoladenkuchen lässt sie ihre Disziplin fallen. Kategorie: Lifestyle & Gesundheit Schlüsselwörter: Adriana Lima, Supermodel, Fitnessroutine, Boxen, Ernährung, Disziplin, Victoria's Secret, Training, Schokoladenkuchen, Gesundhei





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