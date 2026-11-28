Der in Gelsenkirchen lebende Adriano Gobbo hat seinen Hinterhof in eine Weihnachtswelt verwandelt. Aufgrund gesundheitlicher Probleme hatte er Angst vor der Zukunft des Projekts, doch durch die Unterstützung des Gartenclubs Alcatraz und anderer Freiwilliger konnte die Ausstellung pünktlich zum Start am 27. November geöffnet werden.

mit seiner privaten Weihnachtswelt Alt und Jung. Den Hinterhof seiner Mietwohnung verwandelt er jedes Jahr in eine zauberhafte Weihnachtskulisse. Wenn der Gelsenkirchen er von seiner Weihnachtswelt erzählt und zu schwärmen beginnt, stehen ihm die Tränen in den Augen.

Er liebt sein Lichtermeer, den Glanz überall und die Spielzeugeisenbahn, die über das Gelände rattert.

Advertisement

Advertisement

"Ich habe Schmerzen in den Beinen und Angst davor, dass ich stürze. " Auch auf Leitern und Dächern könne er nicht mehr klettern. Daher macht er sich Sorgen, ob es seine Weihnachtswelt auch im kommenden Jahr noch geben wird. Zum Glück hat der gebürtige Italiener aus Venedig, der seit 1970 in Gelsenkirchen lebt, Fans.