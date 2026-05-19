Adrien Lebeau: Wechsel zum Karlsruher SC? Rostock-Star steht offenbar vor Abschied

Hansa-Star Adrien Lebeau steht offenbar vor einem Wechsel zum Karlsruher SC. Der Zweitligist bastelt weiter am Kader und hat bereits zwei Spieler aus der 3. Liga verpflichtet. Für Rostock bedeutet es, dass eine der erfahrenen Offensivkräfte ablösefrei gehen könnte.

Zwei Jahre an der Ostsee – und jetzt vor dem Abschied? Hansa-Star Adrien Lebeau steht offenbar vor einem Wechsel zum Karlsruher SC. Der Zweitligist bastelt weiter am Kader.

Mit Noel Eichinger (Jahn Regensburg) und Kevin Wiethaup (VfL Osnabrück) hat der KSC bereits zwei Spieler aus der 3. Liga verpflichtet. Und der nächste Neuzugang könnte schon folgen. Für Rostock bedeutet es ohnehin: Eine der erfahrenen Offensivkräfte könnte ablösefrei gehen.

In 54 Drittliga-Spielen für Rostock erzielte der 26-Jährige sieben Tore und bereitete zwölf weitere Treffer vor. Der 1,75 Meter große Rechtsfuß fühlt sich auf der Zehner-Position am wohlsten, kann aber auch auf die Flügel ausweichen. Geboren in Metz, ausgebildet bei Racing Straßburg – ein Wechsel nach Karlsruhe wäre für Lebeau die Rückkehr in die Nähe der Heimat. Und sportlich ein weiterer Karriereschritt.

Eine Personalie ist in Karlsruhe allerdings noch ungeklärt. Der KSC sucht weiterhin einen Trainer als Nachfolger von Christian Eichner. Für Lebeau bedeutet das: Er weiß derzeit nicht, wer künftig an der Seitenlinie steht





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