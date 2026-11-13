Adults: FX bestätigt Staffel 3 mit verdreifachter Folgenzahl

FX verlängert die Serie Adults um eine dritte Staffel mit 16 Episoden. Serienentwickler Ben Kronengold und Rebecca Shaw unterzeichnen neuen Vertrag.

Die US-amerikanische Sitcom Adults wird mit einer dritten Staffel fortgesetzt, die deutlich umfangreicher ausfallen wird als ihre Vorgänger. Serienentwickler Ben Kronengold und Rebecca Shaw haben einen neuen exklusiven Vertrag mit FX Productions abgeschlossen. Die dritte Staffel umfasst insgesamt 16 Folgen.

FX Productions setzt damit auf eine signifikante Erweiterung des Formats. Die ersten beiden Staffeln umfassten jeweils nur acht Episoden. Die Verdopplung der Episodenanzahl auf 16 zeigt das große Vertrauen des Senders in die Qualität der Serie. Fans der Show haben diese Verlängerung längst erwartet.

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Ensemble und Handlungsdetails

Im Mittelpunkt der Serie stehen weiterhin die Figuren Samir, Billie, Paul, Issa und Anton. Sie leben gemeinsam im Haus von Samirs Eltern in New York. Die Serie begleitet ihren oft chaotischen Alltag zwischen Beziehungen, Jobs, Selbstzweifeln und typischen Unsicherheiten.

Dieser Mix aus emotionalen Problemen und peinlich-komischen Alltagssituationen machte Adults zu einer beliebten modernen Ensemble-Comedy. Die Figuren entwickeln immer wieder absurde Strategien, um schwierigen Gesprächen oder Konflikten aus dem Weg zu gehen. Diese Ansätze verschlimmern ihre Situationen dadurch meist noch weiter.

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Reaktionen und Gaststars

Auch mehrere bekannte Gaststars traten bislang in der Serie auf. Dazu gehören Charlie Cox, Julia Fox, Ray Nicholson und Zosia Mamet. Die zweite Staffel beschäftigte sich unter anderem mit Themen wie dem Älterwerden, beruflicher Orientierungslosigkeit und familiären Spannungen.

Gleichzeitig zeigte die Serie immer wieder, wie stark die Freundesgruppe trotz aller Probleme zusammenhält. Die Zuschauerresonanz war durchweg positiv. Die Serie hat 96 Prozent der Bewertungen erreicht. Das Publikum ist nur unwesentlich zurückhaltender als bei der ersten Staffel.

Zukünftige Planung

Wann die neuen Folgen erscheinen werden, ist bislang nicht bekannt. Schon jetzt ist jedoch klar, dass es schwer sein wird, die zweite Staffel noch einmal zu toppen. Die Verdopplung der Episoden deutet auf eine intensivere Bearbeitung der Charaktere hin. Die Struktur erlaubt eine tiefere Auseinandersetzung mit den Themen der Figuren. Die Fans können auf eine noch umfangreichere Geschichte hoffen. Die Serie bleibt weiterhin Teil des FX-Programms.