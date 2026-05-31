ADV-Augsburger Druck- und Verlagshaus schließt nach 175 Jahren seine Pforten

Das ADV-Augsburger Druck- und Verlagshaus hat nach 175 Jahren seine Pforten geschlossen. Alle Mitarbeiter verlieren ihre Jobs, und die Gehälter der rund 100 Mitarbeiter sind bis Ende Juni durch das Insolvenzgeld gesichert. Die Belegschaft wurde bereits darüber informiert, dass sieerhalten werden. Beide Unternehmen sind rechtlich unabhängig.

Monatelang hat das ADV-Augsburger Druck- und Verlagshaus ums Überleben gekämpft – vergeblich. Jetzt steht fest: Im Sommer muss der Traditionsbetrieb nach 175 Jahren für immer seine Pforten schließen.

Alle Mitarbeiter verlieren ihre Jobs. Die Gehälter der rund 100 Mitarbeiter sind bis Ende Juni durch das Insolvenzgeld gesichert. Die Belegschaft wurde bereits darüber informiert, dass sieerhalten werden. Dazu wurde mit dem Betriebsrat ein Sozialplan ausgehandelt, der vermutlich auch die restlichen Gehaltszahlungen abdeckt.

In den vergangenen Jahrzehnten hatte sich das Druckunternehmen aus dem Druck- und Verlagsgeschäft aus, um sich auf die Druck- und Medienproduktion zu konzentrieren. In den vergangenen Jahren sah sich die Branche erheblichen strukturellen Veränderungen ausgesetzt. Ein intensiver Preiswettbewerb sowie gestiegene Entwicklung belastet. Eine geplante Zwischenfinanzierung konnte zuletzt nicht realisiert werden.

In der Folge zeichnete sich eine Liquiditätslücke ab. Der Insolvenzantrag war daher unumgänglich. Die Traditionsdruckerei tritt unter der Dachmarke "ADV SCHODER – Druck verbindet" auf. Ebenfalls zu dem Kollektiv gehört die Franz Schoder Druck GmbH & Co. KG, die ihren Standort in Gersthofen hat.

Sie ist von der Insolvenz nicht betroffen. Beide Unternehmen sind rechtlich unabhängig. Auch die ADV Mediendienste GmbH bleibt verschont. Die Tochtergesellschaft arbeitet als Dienstleister für die beiden Druckstandorte





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