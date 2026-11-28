Weihnachten und Harry Potter? Ein Markt in München probiert aus, ob Adventszauber und die magische Harry-Potter-Welt zusammenpassen.

- Weihnachten und Harry Potter? Ein Markt in München probiert aus, ob Adventszauber und die magische Harry-Potter-Welt zusammenpassen. Buden, Lichter, Glühwein, Girlanden aus Zweigen: Doch der Weihnachtsmarkt auf der Münchner Praterinsel ist keine gewöhnliche Einstimmung aufs Fest - es dreht sich vielmehr alles um Harry Potter.

Bis zum 6. Dezember können Besucherinnen und Besucher dort Fanartikel kaufen, sich von der Harry-Potter-Welt inspirierte Speisen und Getränke schmecken lassen oder sich in Harry-Potter-typischer Szenerie fotografieren. Der Markt ist nach Veranstalterangaben von der HBO-Serie „Harry Potter und der Stein der Weisen“ inspiriert. Plakate weisen zugleich auf den Streamingstart hin. Die Serie beruht auf der weltberühmten Fantasy-Romanreihe von Autorin Joanne K. Rowling. In den Hauptrollen spielen unter anderem Dominic McLaughlin , Arabella Stanton und Alastair Stout . Da es bereits eine gefeierte „Harry Potter“-Kinoreihe gibt, sind viele Fans skeptisch, ob die Neuauflage an die acht Filme heranreichen kann. Alles steht im Zeichen der Harry-Potter-Welt.

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