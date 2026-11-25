Alle wichtigen Termine für Advents- und Christkindlmärkte im Landkreis 2026. Von Diedorf bis Stadtbergen finden Sie hier Öffnungszeiten und Details.

Die Vorweihnachtszeit beginnt in diesem Jahr Ende November und dauert bis zum Ersten Weihnachtsfeiertag an. In der Region finden zahlreiche Märkte statt, die traditionelles Kunsthandwerk und kulinarische Genüsse bieten. Die Öffnungszeiten variieren je nach Veranstaltungsort, wobei viele Märkte am Wochenende den größten Besucheraufwand verzeichnen.

Diedorf und Bobingen

Der Diedorfer Advent findet bis Sonntag, 20. Dezember, jeweils an den Wochenenden statt. Die offizielle Eröffnung des Adventsmarkts erfolgt um 17 Uhr. Zum fünften Bestehen gibt es eine neue Tasse als Souvenir. Das alljährliche Engelspiel beginnt jeden Adventssamstag um 17.30 Uhr. Das Gersthofer Wintermärchen mit Weihnachtsmarkt und Stockerbahn lädt auch 2026 zum Besuch ein. DJ Franky dreht jeden Mittwoch ab 17 Uhr weihnachtliche Musik. Am Ersten Weihnachtsfeiertag bleiben die Pforten geschlossen.

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Der Bobinger Christkindlmarkt lockt jedes Jahr tausende Gäste an. An den ersten drei Adventswochenenden findet auf dem Hof des Handwerkbetriebs Spengler und Ströher ein kleiner Weihnachtsmarkt statt. Der Fokus liegt hier auf handgefertigten Geschenken und einer gemütlichen Atmosphäre für Familien und Kinder.

Öffnungszeiten und Märkte in der Region

Der Zusser Christkindlmarkt findet von Freitag, 27. November, bis Sonntag, 29. November, statt. Am Freitag sind die Türen von 18 bis 21 Uhr geöffnet. Am Samstag von 17 bis 21 Uhr. Am Sonntag von 11 bis 16 Uhr. Das Weihnachtsmärktle vor dem Kinderhaus startet am Freitag, 27. November, ab 17 Uhr. Am Sonntag, 29. November, ab 17 Uhr folgt die Dorfweihnacht vom örtlichen Sportverein.

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Der Weihnachtsmarkt im Kulturstadl Wörleschwang findet am vierten Adventswochenende statt. Die Öffnungszeiten betragen am Freitag und Samstag, 18. und 19. Dezember, 16 bis 22 Uhr. Am Sonntag, 20. Dezember, sind die Türen von 14 bis 20 Uhr geöffnet. Kunsthandwerker präsentieren ihre Werke innen, während draußen für das leibliche Wohl gesorgt wird.

Engerlmarkt, Anhausen und Aiting

Der Engerlmarkt zwischen den barocken Fassaden des Klosters bietet vielseitiges Kunsthandwerk. Das Lagerleben der historischen Landknechte mit Märchenzelt, Kerzenziehen und Bogenschießen ist Teil der Veranstaltung. Er hat am Samstag, 28. November, von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, 29. November, von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Der Thierhaupter Engerlmarkt ist in der Region besonders beliebt und zieht viele Besucher an.

Der Anhauser Weihnachtsmarkt startet zum ersten Adventswochenende. Am Samstag, 28. November, sind die Öffnungszeiten von 17 bis 21 Uhr. Am Sonntag, 29. November, von 11.30 bis 17 Uhr. Die Eröffnung wird durch eine Bläsergruppe eingeleitet. Der Adventsweg mit begehbarem Weihnachtskalender und 24 Fenstern und Stationen gehört zum festlichen Ambiente.

Der Aitinger Advent findet am Samstag, 28. November, statt. Das katholische Frauenbund-Café bietet Kuchen und Torten an. Der Adventsmarkt ist am Samstag, 28. November, zwischen dem Rat- und Gemeindehaus aufgebaut. Der Markt startet in der Sankt-Gallus-Kirche mit einem adventlichen Chor- und Instrumentalkonzert. Von 15 bis 20 Uhr genießt man die gemütliche Atmosphäre bei einem Lagerfeuer und kulinarischem Angebot der Vereine.

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Mickhausen und Stadtbergen

In der Gemeinde Mickhausen finden zwei weihnachtliche Veranstaltungen statt. Einmal der Advent im Schlosshof, am Samstag, 28. November, ab 16 Uhr. Zudem findet die Waldweihnacht des Pfarrgemeinderates Mickhausen statt. Nach einer kurzen Andacht am Sonntag, 20. Dezember, um 17 Uhr an der Herrgottsruhkapelle wird das Weihnachtsfest bei Bratwürstl und Glühwein oder Punsch eingeläutet.

Der Stadtberger Adventszauber & Kunsthandwerksmarkt findet am Samstag, 28. November, von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag, 29. November, von 11 bis 18 Uhr statt. Das Adventszauber-Fest findet vor dem Stadtberger Bürgersaal statt. Vereine sorgen für das kulinarische Angebot. Zum Kinderprogramm gehört auch ein Stockbrotbacken. Am Samstagabend gibt die Stadtberger Big Band ein weihnachtliches Konzert.

Im Stadtteil Deuringen findet am Samstag, 28. November, ab 15 Uhr zusätzlich der Christkindlesmarkt der Pfarrei St. Gabriel statt. Die Leitershofer Dorfweihnacht auf dem Brunnenplatz findet am Samstag, 5. Dezember, bis Sonntag, 6. Dezember, statt. Auch in Stadtbergen sorgt der Weihnachtsmarkt für vorweihnachtliche Stimmung.