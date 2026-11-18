Ausführlicher Guide zu allen Advents- und Weihnachtsmärkten im Landkreis Augsburg. Termine, Öffnungszeiten und Highlights für das Jahr 2020.

Die Vorweihnachtszeit im Landkreis Augsburg bietet im November und Dezember ein vielfältiges Programm für Familien und Besucher. Von historischen Märkten bis zu modernen Adventsgestaltungen reichen die Angebote in den Gemeinden der Region. Die folgenden Termine und Informationen stellen eine Übersicht der wichtigsten Veranstaltungen dar.

Historische Märkte in Thierhaupten und Anhausen

Der Thierhaupter Engerlmarkt findet zwischen den barocken Fassaden des Klosters statt. Aussteller bieten vielseitiges Kunsthandwerk an. Das Lagerleben der historischen Landknechte ist mit einem Märchenzelt, Kerzenziehen und Bogenschießen Teil des Programms. Der Markt war am Samstag, 28. November, von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, 29. November, von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Der Thierhaupter Engerlmarkt ist in der Region besonders beliebt. Von Freitag, 4. Dezember, bis Sonntag, 6. Dezember, ab 17 Uhr findet ein kleiner Adventsmarkt mit Gottesdienst am Samstagabend statt.

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Der Anhauser Weihnachtsmarkt startet zum ersten Adventswochenende. Er findet am Samstag, 28. November, von 17 bis 21 Uhr, sowie am Sonntag, 29. November, von 11.30 bis 17 Uhr statt. Die Eröffnung wird durch eine Bläsergruppe eingeleitet. Der Adventsweg mit begehbarem Weihnachtskalender und 24 Fenstern und Stationen gehört zum festlichen Ambiente. Am Samstag, 5. Dezember, von 19 bis 22 Uhr wird im alten Pfarrhof der Gemeinde bei Livemusik die Weihnacht eingeläutet.

Am darauffolgenden Sonntag, 6. Dezember, startet der Weihnachtsmarkt in Anhausen mit einem Gottesdienst gegen 11 Uhr. Im weiteren Verlauf ist mit Nikolaus, Blasorchester und einem Rahmenprogramm für Kinder für einen besinnlichen zweiten Advent gesorgt. Die Schmankerl-Hütt'n und Attraktionen haben ganztags geöffnet und finden um 18 Uhr ihren Abschluss.

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Traditionelle Märkte in Bobingen, Diedorf und weiteren Orten

Der traditionelle Christkindlmarkt in Bobingen findet in diesem Jahr von Donnerstag, 26. November, bis Samstag, 28. November, von 17 bis 21 Uhr und am Sonntag, 29. November, von 14 bis 20 Uhr statt. Rund um den riesigen Weihnachtsbaum, in der Mitte des Rathausplatzes, tummeln sich über 30 festlich geschmückte Hütten. Von der gegrillten Wurst, über das örtliche Gewerbe, bis hin zum Kunsthandwerk ist für Jeden etwas geboten. Außerdem bringen sich Schulen und Vereine ein. Der Bobinger Christkindlmarkt lockt jedes Jahr tausende Gäste.

An den ersten drei Adventswochenenden findet auf dem Hof des Handwerkbetriebs Spengler und Ströher ein kleiner Weihnachtsmarkt statt. Rund um den Weihnachtsbaum an der Schmuttertalhalle findet der Diedorfer Advent von Sonntag, 22. November, bis Sonntag, 20. Dezember, jeweils an den Wochenenden (Samstag und Sonntag) statt. Der Adventsmarkt wird offiziell um 17 Uhr eröffnet. Das fünfjährige Bestehen wird mit einer neuen Tasse gefeiert. Das alljährliche Engelspiel findet jeden Adventssamstag um 17.30 Uhr statt.

Weitere Adventsfeiern im Landkreis Augsburg

Der Weihnachtsmarkt in einer weiteren Gemeinde findet vom Freitag, 11. Dezember, bis Sonntag, 13. Dezember, auf dem Marktplatz statt. Zum Aitinger Advent am Samstag, 28. November, gehört das katholische "Frauenbund- Café", das Kuchen und Torten anbietet. Eine große Krippe ergänzt das festliche Ambiente beim Adventsmarkt in Klosterlechfeld. Los geht es am Sonntag, 29. November, ab 14 Uhr auf dem Franziskanerplatz. Dazu gehört ein abwechslungsreiches Programm.

Der Niklausmarkt findet am zweiten Adventswochenende von Donnerstag, 3. Dezember, bis Sonntag, 6. Dezember, auf dem Vorplatz der Eisarena in Königsbrunn statt. Die Zeiten im Überblick sind: Donnerstag und Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 15 bis 17 Uhr und Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Zum Rahmenprogramm gehört ein Stand von "In Not geratene Bürger aus Königsbrunn". Der Adventsmarkt in der Gemeinde ist am Samstag, 28. November, zwischen dem Rat- und Gemeindehaus aufgebaut. Der Markt startet in der Sankt-Gallus-Kirche mit einem adventlichen Chor- und Instrumentalkonzert. Von 15 bis 20 Uhr genießt man die gemütliche Atmosphäre bei einem Lagerfeuer und kulinarischem Angebot der Vereine.

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Der Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 5. Dezember, von 11 bis 20 Uhr auf dem Rathausplatz statt. Neben dem Nikolaus ist auch die Partnerstadt Pouzauges mit französischen Spezialitäten vertreten. In der Gemeinde finden zwei weihnachtliche Veranstaltungen statt. Einmal der "Advent im Schlosshof", am Samstag, 28. November, ab 16 Uhr, und die "Waldweihnacht" des Pfarrgemeinderates Mickhausen. Nach einer kurzen Andacht am Sonntag, 20. Dezember, um 17 Uhr an der Herrgottsruhkapelle wird das Weihnachtsfest bei Bratwürstl und Glühwein oder Punsch eingeläutet.

Märchenweihnacht in Neusäß und weitere Termine

Die Neusässer Märchenweihnacht verzaubert auch dieses Jahr Familien. Der Höhepunkt des Marktes liegt in der Geschichte "Petterson kriegt Weihnachtsbesuch", die in acht Szenen erzählt wird. Am Ende dürfen sich die Kinder über eine kleine Süßigkeit freuen. Auch wird an allen Adventswochenenden, 27. bis 29. November, 4. bis 6. Dezember, 11. bis 13. Dezember und 18. bis 20. Dezember (freitags und samstags jeweils von 16 bis 21 Uhr und sonntags 14 bis 20 Uhr) der Nikolaus anwesend sein und kleine Präsente verteilen. Es findet sich auch das "Nikolauspostamt" vor Ort, wo jeder selbst geschriebene Brief garantiert beantwortet wird.

Am Freitag, 20. November, von 16 bis 20 Uhr und am Samstag, 21. November, von 14 bis 20 Uhr findet auf dem Vorplatz der Grundschule Nordendorf ein weihnachtlicher Handwerkermarkt statt. In Oberottmarshausen findet am Sonntag, 29. November, ab 14 Uhr eine weitere Veranstaltung statt. Diese Übersicht deckt die zentralen Termine für die Wintermonate im Landkreis ab.