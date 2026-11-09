Advents- und Weihnachtsmärkte im Raum Augsburg 202024 im Überblick

Termine, Öffnungszeiten und Highlights der Weihnachtsmärkte in Engerfingen, Thierhaupten, Anhausen, Bobingen, Diedorf, Aiting, Klosterlechfeld, Königsbrunn und Neusäß.

Die kalte Jahreszeit steht vor der Tür und mit ihr beginnt in der Region um Augsburg und im Landkreis Augsburg die schönste Zeit des Jahres. Zahlreiche Gemeinden laden zu ihren traditionellen Weihnachts- und Adventsmärkten ein, um Einheimische und Touristen mit einem breiten Programm an Kunsthandwerk, kulinarischen Köstlichkeiten und festlicher Musik zu begeistern. Die Veranstaltungen reichen vom historischen Lagerleben der Landknechte bis hin zu märchenhaften Inszenierungen für Familien, wobei die Öffnungszeiten und Termine sorgfältig auf die Adventszeit abgestimmt sind.

Engerlmarkt und Thierhaupter Traditionen

Der Engerlmarkt in Engerfingen präsentiert sich zwischen den barocken Fassaden des Klosters und bietet diverse Aussteller mit vielseitigem Kunsthandwerk. Ein besonderes Highlight ist die再现 des Lagerlebens historischer Landknechte, das durch ein Märchenzelt, Kerzenziehen und Bogenschießen ergänzt wird. Diese Veranstaltung ist in der Region besonders beliebt und findet am Samstag, den 28. November, von 15 bis 21 Uhr sowie am Sonntag, den 29. November, von 12 bis 20 Uhr statt. Daran anschließend, vom Freitag, den 4. Dezember, bis Sonntag, den 6. Dezember, ab 17 Uhr, lockt Thierhaupten mit einem kleineren Adventsmarkt, der am Samstagabend einen Gottesdienst als festen Bestandteil des Programms bietet.

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Weihnachtsmärkte in Anhausen und Bobingen

Der Anhauser Weihnachtsmarkt startet zum ersten Adventswochenende am Samstag, den 28. November, von 17 bis 21 Uhr, und am Sonntag, den 29. November, von 11.30 bis 17 Uhr. Die Eröffnung wird musikalisch durch eine Bläsergruppe gestaltet. Fest zum Ambiente gehört der Adventsweg mit einem begehbaren Weihnachtskalender, der 24 Fenster und Stationen umfasst. Am Samstag, den 5. Dezember, wird die Weinacht im alten Pfarrhof der Gemeinde ab 19 Uhr bei Livemusik eingeläutet. Am darauffolgenden Sonntag, den 6. Dezember, startet der Markt mit einem Gottesdienst gegen 11 Uhr, gefolgt von Nikolaus, Blasorchester und Kinderprogramm, wobei die Schmankerl-Hütt'n bis 18 Uhr geöffnet sind.

In Bobingen findet der traditionelle Christkindlmarkt dieses Jahr von Donnerstag, den 26. November, bis Samstag, den 28. November, von 17 bis 21 Uhr, sowie am Sonntag, den 29. November, von 14 bis 20 Uhr statt. Rund um den riesigen Weihnachtsbaum in der Mitte des Rathausplatzes tummeln sich über 30 festlich geschmückte Hütten. Das Angebot reicht von gegrillter Wurst und örtlichem Gewerbe bis hin zu Kunsthandwerk, wobei Schulen und Vereine ihren Beitrag leisten. Der Bobinger Christkindlmarkt lockt jedes Jahr tausende Gäste an, die sich über die vielfältigen kulinarischen und handwerklichen Angebote freuen können.

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Regionale Adventsmärkte in Diedorf und Aiting

An den ersten drei Adventswochenenden findet auf dem Hof des Handwerkbetriebs Spengler und Ströher ein kleiner Weihnachtsmarkt statt. In Diedorf dauert der Advent rund um den Weihnachtsbaum an der Schmuttertalhalle vom Sonntag, den 22. November, bis Sonntag, den 20. Dezember, jeweils an den Wochenenden. Die Eröffnung erfolgt um 17 Uhr, und das fünfjährige Bestehen wird mit einer neuen Tasse gefeiert. Das alljährliche Engelspiel findet jeden Adventssamstag um 17.30 Uhr statt. Im Aitinger Advent, der am Samstag, den 28. November, stattfindet, gehört das katholische "Frauenbund-Kaffee" zum Programm, das Kuchen und Torten anbietet.

Weihnachtliche Höhepunkte in Klosterlechfeld und Königsbrunn

In Hiltenfingen ergänzt eine große Krippe das festliche Ambiente beim Adventsmarkt in Klosterlechfeld, der am Sonntag, den 29. November, ab 14 Uhr auf dem Franziskanerplatz startet und ein abwechslungsreiches Programm bietet. Der Niklausmarkt in Königsbrunn findet am zweiten Adventswochenende von Donnerstag, den 3. Dezember, bis Sonntag, den 6. Dezember, auf dem Vorplatz der Eisarena statt. Die Zeiten sind donnerstags und freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 12 bis 19 Uhr. Zum Rahmenprogramm gehört ein Stand von "In Not geratene Bürger aus Königsbrunn".

Weitere Veranstaltungen umfassen einen Adventsmarkt am Samstag, den 28. November, zwischen Rat- und Gemeindehaus, der in der Sankt-Gallus-Kirche mit einem Chor- und Instrumentalkonzert startet. Von 15 bis 20 Uhr kann man die gemütliche Atmosphäre bei einem Lagerfeuer und kulinarischen Angeboten der Vereine genießen. In Mickhausen finden "Advent im Schlosshof" am 28. November ab 16 Uhr und die "Waldweihnacht" am 20. Dezember um 17 Uhr an der Herrgottsruhkapelle statt. Die Neusässer Märchenweihnacht verzaubert Familien mit der Geschichte "Petterson kriegt Weihnachtsbesuch" an allen Adventswochenenden. Der Nikolaus ist anwesend und verteilt Präsente, während das Nikolauspostamt Briefe beantwortet. In Oberottmarshausen beginnt der Christkindlmarkt am 29. November ab 14.30 Uhr auf dem Schulhof der Grundschule.