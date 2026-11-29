Die erste Kerze am Adventskranz sorgt für festliche Stimmung - unbeaufsichtigt kann sie jedoch zum Risiko werden. Welche Versicherungen bei einem Brand für welche Schäden aufkommen.

Passiert schneller, als man denkt: Damit nur die Kerzen brennen, nicht aber der ganze Adventskranz, sollte man auf ein paar Dinge achten. Die erste Kerze am Adventskranz sorgt für festliche Stimmung - unbeaufsichtigt kann sie jedoch zum Risiko werden.

Welche Versicherungen bei einem Brand für welche Schäden aufkommen. In etwas mehr als vier Wochen ist Heiligabend. Darum dürfte in vielen Haushalten am Wochenende die erste Kerze auf dem Adventskranz entzündet werden. Worauf Sie dabei besonders achten sollten?

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Kerzen möglichst nicht direkt in den Adventskranz stecken, sondern zunächst in einen nicht brennbaren Kerzenhalter, das Gesteck nicht zu nah an brennbaren Materialien wie Gardinen aufstellen und das offene Feuer niemals unbeaufsichtigt zu lassen. Darauf weist das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hin. Und falls doch mal etwas schiefgeht? Dann haben Verbraucherinnen und Verbraucher im Idealfall einen guten Versicherungsschutz.