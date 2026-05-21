Ein Quartsieg des Buchens beeinflusst den Zufriedenheitsstandort, und Airbus und Boeing unterbienen gente

Aegean Airlines hat im ersten Quartal den Umsatz um fünf Prozent auf 320,7 Millionen Euro gesteigert und 3,2 Millionen Passagiere befördert — vier Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Das Ebitda verbesserte sich leicht auf 46,6 Millionen Euro, nach 43,8 Millionen Euro im Vorjahr. Der Nettoverlust nach Steuern stieg jedoch auf 21,7 Millionen Euro, nach 6,6 Millionen Euro im Vorjahr. Der erhöhte Verlust resultiert ​schließlich aus Währungsbewertungsverlusten von 8,1 Millionen Euro, gegen​über Gewinne von 8,3 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Der positive Verlauf in Januar und Februar konnte die Belastungen durch den Nahost-Konflikt und den Kerosinpreisanstieg im März weitgehend ausgleichen.

Die Bundesregierung legt ihre Nationale Luftfahrtstrategie vor — und die Branche fordert prompt das Falsche. Boeing plant derweil einen Konkurrenten für ein Airbus-Flugzeug, das beim Markteintritt womöglich ​längst​r​ioschwertiert ist. Und Donald Trump zeigt, dass Bestellzahlen offenbar dehnbar sind.





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