Aetna startet Aetna Mental Health On Demand für schnelleren Zugang zur psychischen Gesundheit

Aetna, ein Unternehmen von CVS Health, kündigt Aetna Mental Health On Demand an, um den Zugang zur psychischen Gesundheitsversorgung zu erleichtern. Ab 2027 erhalten Mitglieder über die Website in Echtzeit Zugang zu lizenzierten Klinikern per Chat, Telefon oder Video. Das Angebot umfasst ein klinisch erprobtes Einzelsitzungsmodell, das sofortige Hilfe und einen personalisierten Plan bietet. KI-Tools unterstützen dabei, administrative Aufgaben zu reduzieren. Gleichzeitig wurde das Pflegemanagement mit prädiktiven Tools erweitert, um Mitglieder mit akutem Bedarf und Risiko für stationäre Aufnahmen frühzeitig zu identifizieren und proaktiv zu unterstützen. Das Programm ist für selbstversicherte Kunden ab Januar 2027 verfügbar.

CVS Health hat über seine Tochtergesellschaft Aetna das neue Angebot Aetna Mental Health On Demand angekündigt, um den Zugang zur psychischen Gesundheit zu erweitern und Mitgliedern mehr Kontrolle über ihren Weg zu geben.

Ab 2027 können Aetna-Mitglieder, die diesen Service nutzen, in Echtzeit über die Mitgliederwebsite auf Pflege zugreifen und einen Plan für kontinuierliche Unterstützung erhalten. Das System bietet Mitgliedern ab 13 Jahren sofortigen Zugang zu lizenzierten Klinikern per Chat, Telefon oder Video. Die Kliniker sind in einem klinisch erprobten Einzelsitzungs-Interventionsmodell geschult, das sowohl unmittelbare Wirkung - einschließlich Krisenmanagement - als auch einen personalisierten Plan bietet.

Zudem unterstützen sie die Mitglieder bei der Koordination ihrer weiteren Behandlung, etwa durch Hilfe bei der Terminvereinbarung für Folgetermine und Verbindung zu zusätzlichen Ressourcen. KI-gestützte Tools innerhalb der Plattform übernehmen administrative Aufgaben, damit sich die Kliniker voll auf die Mitglieder konzentrieren können. Während des ersten Starts beantworteten Aetna-Kliniker innerhalb von nur 13 Sekunden und demonstrierten so die unmittelbare Wirkung des Dienstes.

Darüber hinaus hat Aetna sein klinikergestütztes Pflegemanagement-Programm mit fortschrittlichen prädiktiven Tools erweitert, die Mitglieder mit akutem Bedarf und Risiko für zukünftige stationäre Aufnahmen in nahezu Echtzeit identifizieren. Über proaktive Kontaktaufnahme verbinden Pflegemanager Mitglieder mit individuellen Ressourcen und bieten während der gesamten Behandlung kontinuierliche Unterstützung, um die Ergebnisse zu verbessern und vermeidbare Krankenhausaufenthalte zu reduzieren. Das Updated mental health approach von Aetna, das Aetna Mental Health On-Demand und proaktives Pflegemanagement umfasst, ist derzeit für selbstversicherte Kunden mit einem Startdatum zum 1.

Januar 2027 verfügbar. In der ersten Aetna Provider Survey gaben 37 % der Anbieter für Verhaltensgesundheit an, dass ein verbesserter Zugang zur Pflege für Patienten das wäre, was sie am ehesten am Gesundheitssystem ändern würden.

Außerdem sagte ein Viertel der Befragten, dass die wichtigste Maßnahme, die Kostenträger ergreifen könnten, Programme zur Unterstützung der Patienten bei der Navigation im Gesundheitssystem wären. Miriam Ferriera, Vice President Aetna Mental Well-being, betonte, dass die Navigation im psychischen Gesundheitswesen schwierig sein könne und viele Menschen nicht wüssten, wie sie anfangen oder den richtigen Anbieter finden sollen. Etwa jeder vierte Erwachsene berichte von einem unerfüllten Bedarf an psychischer Gesundheitsversorgung im vergangenen Jahr.

Nathan Frank, Chief Digital and Technology Officer bei Aetna, erklärte, dass der Schritt, psychologische Unterstützung zu suchen, Mut erfordere und die letzte Sache, mit der jemand in diesem Moment konfrontiert werden sollte, Reibung sei. Deshalb habe man Aetna Mental Health On Demand so konzipiert, dass die Kliniker bereits in Sekunden bereit seien





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