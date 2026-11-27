Der AFC Bournemouth unter Trainer Marco Rose hat einen historischen Siegesrekord in der Europa League aufgestellt. Die Cherries führen die Tabelle souverän an.

Der AFC Bournemouth hat eine historische Leistung in der Europa League vollbracht und einen neuen europäischen Rekord aufgestellt. Unter der Leitung von Trainer Marco Rose hat das Team aus dem Süden Englands zehn Pflichtspiele in Folge gewonnen. Dieser Erfolg umfasst exklusiv die ersten fünf internationalen Auftritte der Cherries in der Vereinsgeschichte.

Historischer Siegesserie und Tabellenführung

Die aktuelle Serie beginnt mit dem 3:1-Auswärtssieg bei Sparta Prag. Anschließend folgte ein weiterer erfolgreicher Auswärtserfolg mit einem 2:1-Sieg gegen Celta Vigo. Durch diesen fünften Sieg in Folge liegt der Klub aus Dorset nach fünf Spieltagen auf dem ersten Platz der Gruppenphase. Die Cherries haben zwei Zähler Vorsprung auf die nächstplatzierten Konkurrenten und damit die Tabellenspitze gesichert.

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Es ist der dritte Verein in der Geschichte des Wettbewerbs, der es schafft, seine ersten fünf internationalen Partien zu gewinnen. Die Leistung unterstreicht die außergewöhnliche Dominanz, die Marco Rose in seine Mannschaft integriert hat. Die Statistik zeigt, dass kein anderer Verein zuvor einen solchen Start in einen europäischen Wettbewerb hingelegt hat.

Überwindung von Rückschlägen und Unterzahl

Der Sieg gegen Celta Vigo war dabei besonders beeindruckend, da das Team zunächst im Nachteil war. Zur Pause lag Bournemouth nicht nur mit 0:1 Rückstand, sondern musste auch nach einer Gelb-Roten Karte für Bafode Diakite in Unterzahl spielen. Trotz dieser doppelten Erschwernis drehte die Elf aus England das Spiel noch zum Sieg.

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Trainer Marco Rose lobte nach dem Spiel seine Spieler für den ungebrochenen Willen. Er beschrieb den Spirit und die Energie seines Teams als einzigartig. Besonders hervorhob er, dass seine Mannschaft in der zweiten Halbzeit unerbittlich gewesen sei. Der Glaube an den Sieg war dabei für alle Spieler spürbar und leitete die Wende ein.

Ungewöhnlicher Saisonverlauf und Fans im Fieber

Der aktuelle Höhenflug steht im krassen Gegensatz zum Saisonstart. In den ersten acht Pflichtspielen gelangen dem Team nur zwei Siege. Dazu gehörte das 4:0 gegen den Zweitligisten Lincoln City im League Cup. Ein 1:5-Niederlage beim FC Chelsea am 6. Spieltag der Liga schien der Tiefpunkt zu sein, bevor die Serie begann.

Die Unterstützung durch die Fans ist ebenfalls gewachsen. Die Anhänger träumen bereits vom gesamten Wettbewerb. Berichte deuten darauf hin, dass Bournemouth-Fans bereits Hotels in Frankfurt gebucht haben. Das Finale ist für den 26. Mai 2027 angesetzt. Es ist möglich, dass in den kommenden Tagen weitere Buchungen hinzukommen.

Chancen auf Rekordausbau im Dezember

Für den AFC Bournemouth besteht die Möglichkeit, den Rekord im kommenden Heimspiel zu erweitern. Am 10. Dezember trifft das Team auf Viktoria Pilsen. Ein Sieg wäre der sechste in Folge und würde den europäischen Rekord weiter anwachsen lassen. Die Stimmung im Verein ist hoch, da die historische Entwicklung noch nicht abgeschlossen ist.

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Die Leistung der Cherries zeigt, wie schnell sich eine Mannschaft unter einem neuen Trainer transformieren kann. Die Kombination aus taktischer Disziplin und mentaler Stärke führte zum aktuellen Erfolg. Der AFC Bournemouth hat damit seinen Namen fest in die Geschichte des europäischen Fußballs geschrieben und gilt nun als ernsthafter Kandidat für weitere Erfolge.