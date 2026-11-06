AfD-Abgeordnete auf Handwerksverband-Veranstaltung: Ende der Kontaktstrafe?

Der Zentralverband des Deutschen Handwerks hat AfD-Abgeordnete zum Abend der Begegnung eingeladen. Dies markiert einen signifikanten Wandel in der politischen Praxis deutscher Wirtschaftsverbände und der Brandmauer gegenüber der AfD.

Auf dem traditionellen "Abend der Begegnung" des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks, der am vergangenen Donnerstag stattfand, zeigten sich veränderte politische Realitäten. Teilnehmerangaben zufolge waren nicht nur etablierte Verbandsmitglieder und Politiker von der CDU bis zur Linke anwesend. Sondern es befanden sich auch etwa zehn Abgeordnete der Alternative für Deutschland (AfD) unter den Gästen. Dieser Anblick war für die Branche ungewöhnlich und signalisiert eine Verschiebung in der politischen Kommunikation.

Offizielle Begründung der Einladungspolitik

Auf eine konkrete Anfrage von Tagesspiegel teilt der Zentralverband des Deutschen Handwerks seine interne Entscheidungslogik mit. "Bei Einladungen zu Veranstaltungen, die sich an die Gesamtheit des Deutschen Bundestages richten, etwa beim Parlamentarischen Abend, wird grundsätzlich nicht nach Parteizugehörigkeit unterschieden." Diese Vorgehensweise sei im politischen Betrieb in Berlin üblich. Die Organisation argumentiert somit mit der Repräsentation aller im Bundestag vertretenen Strömungen, um eine ausgewogene politische Landschaft abzubilden.

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Unterschiede zur Historie und anderen Verbänden

Diese Aussage trifft jedoch nur bedingt zu, wenn man die aktuelle Landschaft der Wirtschaftsverbände betrachtet. Einige Organisationen, die eine besondere Neutralitätspflicht tragen, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk, begrüßen tatsächlich auch AfD-Abgeordnete bei ihren Veranstaltungen. Viele andere Verbände haben diese Praxis jedoch bisher strikt abgelehnt. Die Situation unterscheidet sich deutlich von der Reaktion im vergangenen Jahr, als die Unternehmen Rossmann, Vorwerk und Fritz-Kola aus Protest den Verband der Familienunternehmer verließen, nachdem dieser AfD-Abgeordnete zum parlamentarischen Abend eingeladen hatte.

Frühere Fehler der Präsidentin bekannt

Jene frühere Einladungspolitik war ein öffentlicher Aufschrei die Folge, wie es in der Berichterstattung heißt. Präsidentin Christine Ostermann sagte später, man habe einen Fehler gemacht. Die Unternehmen Rossmann, Vorwerk und Fritz-Kola waren zuvor aus Protest aus dem Verband ausgetreten. Dies zeigt, dass es bei ähnlichen Fällen in der Vergangenheit bereits zu erheblichen Mitgliederverlusten und öffentlichen Kontroversen kam. Der aktuelle Vorfall des Handwerksverbands könnte daher potenziell ähnliche Wellen schlagen, erscheint vor dem Hintergrund der normalisierten Einladungspolitik in Teilen der Wirtschaft jedoch weniger dramatisch.

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Gemeinsame Linie in der Berliner Wirtschaft

Zur Wahrheit gehört aber auch: Allein steht der Zentralverband des Deutschen Handwerks mit seiner Position nicht. Auch die Handwerkskammer Berlin und die IHK Berlin geben auf Anfrage an, in der Vergangenheit bereits AfD-Politiker zu Veranstaltungen eingeladen zu haben. Dies verdeutlicht, dass die Hürde, AfD-Vertreter in den eigenen Reihen zu begrüßen, in den wirtschaftsnahen Organisationen der Hauptstadt bereits gesenkt wurde. Es handelt sich um eine kooperative Haltung, die nicht isoliert zu betrachten ist.

Normalisierung der politischen Kontakte

Bei Veranstaltungen des Deutschen Bauernverbands waren ebenfalls schon AfD-Politiker eingeladen. Die Brandmauer der Verbände gegen die AfD scheint inzwischen also recht löchrig, ihre Abgeordneten einzuladen in Teilen der Wirtschaft weitgehend normalisiert. Ob der Fall des Handwerksverbands ähnlich hohe Wellen schlägt, wie der beim Verband der Familienunternehmer im vergangenen Jahr, erscheint vor diesem Hintergrund unwahrscheinlich. Die politische Landschaft hat sich durch diese schrittweise Öffnung nachhaltig verändert.