AfD-Abgeordneter Queckemeyer von Ryanair-Flug nach Palma ausgeschlossen

Der Bundestagsabgeordnete Christian Queckemeyer wurde von Ryanair am 18. Oktober am Flughafen Münster ausgeschlossen. Die Fluggesellschaft weist auf Verstöße gegen die Null-Toleranz-Richtlinie hin, während die AfD die Vorwürfe bestreitet. Die Details zum Vorfall und die Reaktionen beider Seiten im Überblick.

AfD- Bundestagsabgeordneter Christian Queckemeyer ist am 18. Oktober von einem Flug der Fluggesellschaft Ryanair ausgeschlossen worden. Die Beförderung wurde ihm am Gate des Flughafens Münster/Osnabrück verweigert, bevor das Flugzeug nach Palma de Mallorca starten konnte. Multiple Medienberichterstattungen bestätigen diesen Vorfall, der sich am Wochenende ereignet hat und nun zu kontroversen Aussagen zwischen dem Politiker und der Billigfluglinie führt. Queckemeyer selbst hat zu den Vorkommnissen noch keine öffentliche Stellungnahme abgegeben.

Details zum Vorfall am Gate

Laut Berichten der NOZ kam es zunächst zu einer Auseinandersetzung zwischen anderen Reisenden und einem Mitarbeiter von Ryanair. Dieser hatte bei der Kontrolle das Gepäck der Passagiere beanstandet, was zu einer Debatte führte. Queckemeyer soll sich in diesen Konflikt eingeschaltet und den Flughafenmitarbeiter lautstark kritisiert haben. Der Vorwurf der Berichterstattung besagt, dass der AfD-Politiker dem Mitarbeiter mit türkischen Wurzeln dabei die Worte entgegengeschleudert haben soll: Im Leben nichts geschissen kriegen und dann hier am Flughafen arbeiten. Diese Aussage wird als schwerwiegende Beleidigung gewertet.

Also read AfD-Abgeordneter pöbelt am Flughafen: Ryanair schließt ihn vom Flug aus

AfD dementiert Beleidigungsvorwurf

Ein Sprecher der AfD Niedersachsen hat diese Darstellung in einem Statement jedoch vollumfänglich zurückgewiesen. Die Partei bestritet, dass Queckemeyer jemanden beleidigt habe oder der genannte Satz jemals gefallen sei. Stattdessen wird die Darstellung dahingehend geändert, dass der Abgeordnete sich als Anwalt anderer Passagiere verstanden habe. Die Kritik habe sich strikt gegen die Gepäckbestimmungen und die Servicepraxis von Ryanair gerichtet. Queckemeyer habe die Unternehmensleitung kritisiert, nicht aber das einzelne Personal. Der Sprecher betonte zudem, dass Queckemeyer die Arbeit der Beschäftigten an sich sehr schätze und die Ablehnung der Beförderung als ungerecht empfinde.

Advertisement

Ryanair bestätigt Ausschluss und Haltung

Die Fluggesellschaft Ryanair bestätigte den Vorgang in einer offiziellen Pressemitteilung an die Presse. Die Aussage der Airline lautet, dass dem Passagier aufgrund seines störenden Verhaltens vom Gate-Mitarbeiter am Flughafen Münster zu Recht die Beförderung auf dem Flug von Münster nach Palma de Mallorca verweigert wurde. Ryanair verweist in diesem Zusammenhang auf eine strikte Null-Toleranz-Politik gegenüber Fehlverhalten von Passagieren. Das Unternehmen sei entschlossen, auch weiterhin gegen ungebührliches Verhalten vorzugehen, um sicherzustellen, dass alle Fluggäste und die Besatzung in einer respektvollen und stressfreien Umgebung reisen können. Der Ausschluss gilt somit als Konsequenz aus dieser Unternehmensrichtlinie.

Biografischer Hintergrund und politisches Amt

Christian Queckemeyer ist bereits seit dem Jahr 2019 Mitglied der Alternative für Deutschland. Seit dem Jahr 2025 bekleidet er ein Mandat als Abgeordneter im Deutschen Bundestag. Seine politische Karriere bewegt sich somit auf einer nationalen Ebene, während der Konflikt lokal am Flughafen Münster/Osnabrück stattfand. Die Kombination aus seinem Status als gewählter Repräsentant und dem Vorwurf der Diskriminierung eines Arbeiters macht den Vorfall zu einem Thema mit höherer medialer Reichweite. Die rechtlichen oder politischen Folgen des Ausschlusses stehen vorerst noch nicht fest, da Queckemeyer sich bisher nicht öffentlich geäußert hat.