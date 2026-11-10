AfD baut Vorsprung vor Union im RTL/ntv-Trendbarometer leicht aus

Im Forsa-Trendbarometer von RTL und ntv legt die AfD einen Prozentpunkt zu, während Ilse Aigner von der Union im Amt der Bundespräsidentin überwiegend Zutrauen erhält.

Die AfD baut im Trendbarometer von RTL und ntv ihren Vorsprung vor der Union leicht aus. In der am Dienstag veröffentlichten Umfrage verbessert sich die AfD um einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche. Das Meinungsforschungsinstitut Forsa hat die Erhebung für RTL und ntv durchgeführt.

Neben der Sonntagsfrage gibt die Umfrage Auskunft über die politische Kompetenz der Parteien, die Zufriedenheit mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und die Zustimmung zur Kandidatin von CDU und CSU für das Amt der Bundespräsidentin, Ilse Aigner (CSU). Die Ergebnisse bewegen sich nahezu vollständig im Schwankungsbereich der Erhebung.

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Sonntagsfrage: AfD legt im Trendbarometer leicht zu

Die Union aus CDU und CSU bleibt im Trendbarometer unverändert bei 20 Prozent. Damit wächst der Abstand zur AfD um einen Prozentpunkt, weil die AfD zulegt und die Union stabil bleibt.

Die SPD verliert einen Punkt und kommt nun auf 13 Prozent. Die Grünen verlieren ebenfalls einen Punkt und liegen bei 16 Prozent. Die Linke bleibt mit elf Prozent stabil, die FDP erreicht unverändert vier Prozent.

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Die sonstigen Parteien gewinnen einen Punkt hinzu und kommen zusammen auf neun Prozent. Nach Angaben der Auftraggeber liegen alle beschriebenen Veränderungen im Bereich der statistischen Unsicherheit.

Politische Kompetenz und Zufriedenheit mit Friedrich Merz

Eine Mehrheit von 58 Prozent der Befragten traut keiner Partei zu, die Probleme in Deutschland zu lösen. Die meisten Nennungen entfallen auf die AfD mit 13 Prozent und auf die Union mit neun Prozent. Beide Werte bleiben gegenüber der Vorwoche unverändert.

Die Zufriedenheit mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verharrt auf ihrem bisherigen Tiefstand. Nur elf Prozent der Bürgerinnen und Bürger sind mit seiner Arbeit zufrieden, 86 Prozent sind unzufrieden.

Ilse Aigner als Kandidatin für das Bundespräsidentenamt

Ilse Aigner (CSU) wird im Trendbarometer nach ihrer Eignung für das Amt der Bundespräsidentin befragt. Die Union hat Aigner als Kandidatin für dieses Amt nominiert, und die Umfrage erfasst, wie die Bürgerinnen und Bürger diese Entscheidung einschätzen.

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Unter den Befragten, die Aigner kennen, erwartet demnach eine Mehrheit, dass sie das Amt gut ausüben würde. Der genaue Anteil dieser Mehrheit ist in der vorliegenden Fassung der Meldung nicht vollständig angegeben. 17 Prozent sehen das anders, 14 Prozent haben dazu noch keine Meinung. Aktuell ist Aigner 65 Prozent der Bürgerinnen und Bürger bekannt.

Besonders groß ist das Zutrauen unter den Anhängern der Union: 89 Prozent derjenigen, die Aigner kennen, glauben, dass sie das Amt gut ausüben würde. Auch unter den Anhängern der SPD (75 Prozent) und der Grünen (67 Prozent) überwiegt diese Erwartung deutlich.

Bei den Anhängern der Linken erwarten 54 Prozent eine gute Amtsführung durch Aigner, was eine knappe Mehrheit darstellt. Unter den Anhängern der AfD erwarten 47 Prozent eine gute Amtsführung, 36 Prozent glauben das nicht.

Das Institut Forsa befragte für die Sonntagsfrage sowie für die Fragen nach politischer Kompetenz und Zufriedenheit vom 3. bis 9. November 2501 Menschen. Die Fehlertoleranz gibt das Institut mit plus/minus bis zu 2,5 Punkten an. Für die Frage zu Ilse Aigner wurden vom 6. bis 9. November 1002 Menschen befragt, die Fehlertoleranz liegt hier bei plus/minus bis zu drei Punkten.